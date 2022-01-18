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快訊／歌手ØZI私密性愛片外流「傳將報警提告」　警方回應了

▲ØZI過去經常暢聊性愛話題。（圖／翻攝自娘娘YouTube）

▲ØZI過去經常暢聊性愛話題，未料如今因性愛影片外流，外傳晚間將報警提告。（圖／翻攝自娘娘YouTube）

記者張君豪／台北報導

葉璦菱的兒子、歌手ØZI近來被謝和弦前妻Keanna曬出曖昧調情對話，指彼此「曾有關係」，不料一波未平一波又起，18日他與前女友的性愛影片疑似遭不明人士外流，是一段在浴室48秒的「活春宮」。據傳，ØZI晚間將就近前往住處附近的大安警分局敦化南路派出所報案求助，處理性愛影片外流風波，但大安分局警方不予證實。

▲Keanna翻臉抖出ØZI曖昧私訊。（圖／翻攝自Instagram／keanna_taiyh）

▲Keanna翻臉抖出ØZI曖昧私訊。（圖／翻攝自Instagram／keanna_taiyh）

對ØZI私密性愛影片莫名外流，ØZI經紀人坦言，ØZI本人心情有受到影響，「但我們都是比較擔心對方的部分。」至於影片外流原因則有待調查。轄區大安警分局不願證實ØZI是否前來報案、但強調如果當事人願意報案提告，警方將針對私密性愛影片遭外流行為，是否涉及妨害風化、妨害秘密等罪責展開追查。傍晚21時許、ØZI經紀人表示因今天晚間仍有工作要進行，ØZI今天將不會前往報案，會先跟律師釐清法律權利後再決定一下步該怎麼做。

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