北迪化、南中街！網友熱議八大年貨大街　南門市場是外省菜天堂

▲「迪化街」是許多北部人採買年貨時的必訪之處，圖為資料照，今年因為疫情不搭棚架，不新設攤位。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃士原／台北報導

農曆春節將至，許多民眾也開始準備採買年貨，各地的年貨大街也陸續登場，方便民眾一次購足。「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近一年內的「辦年貨」相關話題網路聲量表現，帶大家了解網友熱議的八大年貨大街，以及辦年貨必買的乾貨零食品項。

從網友熱議的年貨大街來看，可發現位於台北的「迪化街」及高雄的「三鳳中街」雙雙入榜前三，正如坊間所謂「北迪化，南中街」，兩者皆是民眾最常討論的年貨大街地點。其中，「迪化街」是許多北部人採買年貨時的必訪之處，不少網友表示「迪化街才是辦年貨最佳選擇！」、「大家過年的時候第一個想到辦年貨的地方，應該就是迪化街了吧？」；而高雄的「三鳳中街」則是有網友大讚「高雄的三鳳中街，滿滿年味」、「三鳳中街年貨豐富，超好逛的」，可見三鳳中街也是辦年貨必去的好地方。

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▲高雄三鳳中街也是辦年貨必去的好地方。（圖／記者洪靖宜翻攝）

另方面，南門中繼市場也不失為北部辦年貨的好選擇之一，有民眾就提到「家人每年都要到南門市場採買年貨」，也表示「（南門中繼市場）逛起來很舒服還有很多年貨呢」，大讚南門市場好逛又好買！此外，有許多「外省菜」選擇也是一大特點，讓網友直呼「南門市場果然是外省菜的天堂」，南門中繼市場以明亮寬敞的環境規劃，及豐富的熟食選擇，而受到民眾的喜愛。

▲北迪化、南中街！網友熱議八大年貨大街。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

Social Lab社群實驗室觀察發現，無論是招待客人或是年假追劇都必備的「乾貨零嘴」，是民眾辦年貨時的必買項目，而到底「乾貨零嘴」有哪些熱門選擇呢？觀察網友在討論「辦年貨時必買的乾貨零嘴」時，以「糖果類」最常被提及，由於有「吃甜甜過好年」的吉祥意涵，許多民眾在春節時都會擺出「糖果盤」，供客人來時取用，因此受到許多討論。

▲網友熱議辦年貨時必買的乾貨零嘴。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

日前也有網友分享「過年家裡一定有！春節年貨大街必買零食！」的貼文，引來網友紛紛留言表示「我覺得三色軟糖好吃，每年過年必吃」、「我媽過年前都會買五六包的龜苓膏軟糖囤在家，親戚來家裡的時候都會分一點給他們吃」等，熱情分享自家每年採買年貨時的必買糖果。

而「堅果類」也備受民眾熱議，許多網友表示自己會在過年時買來狂嗑外，還適合親朋好友到訪時，招待一起配茶聊天，有民眾就分享「從小到大只要過年，瓜子一定是家裡必備的食物」、「堅果類的食物，真的都是過年必備的零食」等。另外，也有網友表示「過年必吃肉乾，配沙發電視」，可以買來度過過年娛樂休閒的時間。