日男高中生「東西掉鐵軌」...彎腰低頭查看　下秒遭列車撞死

▲男高中生疑似是為了查看掉落的物品，才會遭列車撞死。（示意圖／PAKUTASO）



記者王佩翊／編譯

日本大阪18日上午發生一起男高中生遭電車撞死的事故，警方調閱月台監視器後發現，死者疑似是為了查看掉落在鐵軌上的東西，沒有注意到來車，才會遭進站列車撞上。

綜合日媒報導，17歲的死者藤田智樹就讀於高中二年級，17日上午7時35分左右，他一如往常在阪急千里線大阪市柴島車站要搭電車去上課，沒想到在月台上被進站列車撞飛，送醫後不治身亡。撞上男學生的則是一輛8節車廂編列、從天下茶屋出發往北千里方向行駛的普通電車。

根據警方調查，事發當時這輛列車的駕駛發現男學生突然彎腰低頭，往軌道下張望，上身已經超過月台的邊界，因此隨即按下緊急煞車，然而煞車不及，直接將男學生撞飛。根據持有物品與服裝判定，死者應該是就讀某高中的二年級學生。

警方調閱監視器發現，在列車進站前，男學生突然往鐵軌下探頭，懷疑男學生是因為有東西不小心掉落至鐵軌下，想要查看位置，一時沒有注意到一旁情況，才會遭到列車撞上，不過詳細事故原因仍待釐清。

事發後藤田智樹雖然立即被送往醫院急救，但仍在1個半小時後搶救不治。據悉，他的頭部受到劇烈撞擊，在送院前就已經失去意識。

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