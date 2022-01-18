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台灣隊再次合體　吳怡農挺張銘祐：抗中保台最堅定的力量

▲▼民進黨台北市黨部主委吳怡農18日陪同新北市議員參選人張銘祐至新店仁愛市場掃街拜票、發送春聯。（圖／張銘祐辦公室提供）

▲民進黨台北市黨部主委吳怡農（左）陪同新北市議員參選人張銘祐（右）發送春聯。（圖／張銘祐辦公室提供）

記者林銘翰／新北報導

農曆新年將至，民進黨台北市黨部主委吳怡農18日一早就到新北市新店仁愛市場，陪同新北市議員參選人張銘祐掃街拜票、發送春聯，早晨的新店氣溫不到17度，但攤販和民眾給予熱情回應，帶給兩人無限的溫暖，張銘祐也承諾將加倍努力衝刺。

吳怡農表示，很開心能夠和舊時的戰友繼續為台灣民主打拚，他和張銘祐算是同梯的，他們在2020年大選時組成了「台灣派隊」，一起被民進黨徵召到艱困選區參選立委，張銘祐的本土氣質與衝勁令他印象深刻。

吳怡農也提到，雖然他們兩人在立委選舉失利，但仍然堅持為台灣努力，現在自己擔任了台北市黨部主委，張銘祐則繼續在大文山區深耕，他希望市民珍惜這個認真打拼的人選，在接到電話民調時給予支持，讓張銘祐能夠獲得提名。

張銘祐則說，非常感謝吳怡農在百忙之中抽空到新店，他也相當敬佩吳怡農，從當年的選戰新人，到現在成為能統籌大局的黨部主委，而身為與吳怡農同梯的他，也會加倍努力爭取市民的認同，為民進黨拚得大文山區第二席議員。

張銘祐坦言，選區氛圍確實與過往不同，經歷先前大選以及去年的公投，市民越來越勇於表態，今年首批春聯印了5000張，結果沒幾天就快發完了，可能還要再加印。

面對市民的鼓勵與支持，張銘祐也說，民眾的支持，對他而言是壓力也是動力，因為上次努力不夠，沒能獲得多數市民的肯定，所以這次要加倍努力，做更充分的準備，以此回報市民對他的支持，未來也會將市民的心聲帶入議會，將建設帶回地方，成為抗中保台最堅定的力量。

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