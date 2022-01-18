方芳要祖國「打兩巴掌」教訓台灣　陸委會將關注是否涉及違法

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▲方芳接受陸媒《看台海》專訪影片。



記者蔡紹堅／綜合報導

資深藝人方芳日前受大陸媒體「看台海」專訪，稱「兩岸統一」才能讓台灣重新美好，甚至還說「小孩不講理，打兩巴掌才知厲害。」對此，陸委會18日表示，國人赴陸發展及接受陸媒專訪，不該配合中共對台進行統戰宣傳，發表傷害國家尊嚴、不符事實的言論，並應相關法令規範，「倘有涉及違法情事，將依法處理。」

▼方芳要中國教訓台灣。（圖／翻攝看台海）



陸委會指出，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，即使中共不斷運用各種操作手法、刻意營造兩岸同屬「一中」之假象，也改變不了此一客觀事實。



陸委會提到，「看台海」是中共中宣部所領導「中央廣播電視總台」的官方網路媒體平台，其運用長期在陸發展的台灣藝人對台進行統戰宣傳，政治意圖十分明顯。我方已注意到中共近期加強對台進行促統「輿論戰」，惟此等作為並無法達到任何效果，只會徒增台灣民眾的反感而已。

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會說，台灣人民嚮往的是民主體制與自由多元開放的公民社會環境，然而中共在威權獨裁體制下，不斷強化社會監控、打壓異議人士、蔑視人民應有的權利與自由，只是加深台灣民眾對中國大陸的負面印象。

陸委會強調，希望國人都能珍惜得來不易的民主自由生活方式，認清中共以「拉打兩手」對我進行分化的手段與野心，並提醒國人赴陸發展及公眾人物接受陸媒專訪時，不該配合中共對台進行統戰宣傳，發表傷害國家尊嚴、不符事實的言論，並應遵守兩岸條例及相關法令等規範，「本會已會同相關機關，持續關注陸方相關統戰情形，倘有涉及違法情事，將依法處理。」

▼方芳到天安門廣場前參加升旗，感動落淚。（圖／翻攝微博）