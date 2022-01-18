方芳求中國打台灣2巴掌　劉仕傑轟恬不知恥：真的該打才會醒

記者黃翊婷／綜合報導

67歲資深演員方芳（周正芳）日前接受中國中央廣播電視總台《看台海》訪談，直言台灣就像小孩不講理，「打兩巴掌他才知道厲害」，掀起兩岸討論。前外交官、時代力量台北市議員候選人劉仕傑17日在臉書PO文直批方芳，「不要說我不敬老尊賢，但有些恬不知恥的人真的需要打個兩巴掌才會醒過來。」

▲方芳在節目上點評台灣就像小孩不講理。（圖／翻攝自《看台海》）

方芳在《看台海》的訪談中提到，「想讓台灣重新回到曾經的美好，方法很簡單，就是兩岸統一，由祖國的大家長來照顧這些孩子。」她笑稱，身為中國人，要講一句管小孩子的老話，「小孩講道理，就可以聽一聽；小孩不講理，有時打兩巴掌他才知道厲害。由衷期盼，看到兩岸和平統一的那一天。」

方芳直言不在乎台灣民眾的評論，「那健保卡又不是你恩賜給我的，你說我要剪掉，憑什麼你要我剪掉我就剪掉。」她強調自己在台灣長大，曾經看過台灣的美好，所以對台灣的現況感到心痛，「只有回來才會好了嘛，只有回來了以後，由我們現在國家的大家長去照顧，這些孩子、這些苗才不會長歪。」

▲劉仕傑在臉書PO文回嗆方芳。（資料照／記者李毓康攝）

對於方芳的言論，前外交官劉仕傑17日在臉書PO文表示，快過年了本來不想罵人，但看到方芳的訪談實在忍不住，「說實話，妳心向中國，是妳的事情。妳認為共產制度比較好，那是妳的自由。妳願意相信中國共產黨的胡說八道，我尊重妳的個人選擇，但同時也會感嘆妳的無知。但話都說上這頭了，妳還沾沾自喜妳擁有台灣健保卡？」

「冒昧請問一下，妳懂不懂我們的辛苦？」劉仕傑說，健保資源是全體台灣人民工作納稅以及許多醫護人員辛苦撐起來的，如今卻讓大家繳稅來養方芳這樣的人，「真的不甘心。不要說我不敬老尊賢，但有些恬不知恥的人真的需要打個兩巴掌才會醒過來。」

最後劉仕傑隔空喊話，呼籲方芳放棄台灣國籍，別眷戀台灣的健保資源，「對了，順便告訴方芳大姐，台灣永遠都不會跟中國統一，除非over my dead body。」

▼方芳曾開心曬出中國身分證。（圖／翻攝自抖音／方芳）

▼劉仕傑批臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／護台胖犬劉仕傑）