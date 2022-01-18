方芳喊統一「網嗆剪健保卡」！陳時中淡回5個字

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者李佳蓉／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布再增17例本土確診，關心國內疫情之餘，有媒體在記者會中詢問指揮官陳時中對於資深演員方芳力挺兩岸統一，網友要她剪掉健保卡，看法為何？他只淡淡回一句，「不要剪掉健保卡，不要看（病）就好。」隨後回答其他問題，未多做評論。

67歲的資深演員方芳（周正芳）縱橫演藝圈50多年，移居中國大陸生活，近日開心曬出領到「中國公民身分證」的影片，一度引發熱議。不過，她近日接受中國中央廣播電視總台《看台海》訪談時，提到台灣現況讓她不忍心看，想讓台灣重新回到曾經的美好，就是兩岸統一，甚至還稱「小孩不講理，有時打兩巴掌他才知道厲害。」

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▲方芳挺兩岸統一，對於網友要自己剪掉健保卡反擊了。（圖／翻攝自抖音／方芳）

方芳表示，自己在台灣長大，但台灣現在的狀況讓人實在不忍心看，「想讓台灣重新回到曾經的美好，方法很簡單，就是兩岸統一，由祖國的大家長來照顧這些孩子。」她笑稱，身為中國人，要講一句管小孩子的老話，「小孩講道理，就可以聽一聽；小孩不講理，有時打兩巴掌他才知道厲害。由衷期盼，看到兩岸和平統一的那一天。」

針對台灣民眾的評論，方芳直言，自己根本不在乎，「那健保卡又不是你恩賜給我的，你說我要剪掉，憑什麼你要我剪掉我就剪掉。」同時她也喊話，「我們的國家（中國）是我們大家共同來愛的，你要愛國，國家當然更愛你。你不愛國，你還非得讓國家和同胞都愛你，沒有這個道理。」