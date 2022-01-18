瑜珈妹示範「開腿」體位　羞曝健康好處多！網歪樓：男人會爽翻

記者吳美依／綜合報導

外國瑜珈愛好者莎南（Shannen Michaela）拍片示範「青蛙式」體位，號稱每天只要練習1分鐘，就能「減輕壓力及焦慮，還有助消化及緩解抽筋。」但是，網友們卻紛紛歪樓，直呼「開腿趴地」的姿勢太引人遐想，甚至有人開玩笑說，「妳會讓所有男人超幸福的。」

影片中，莎南對著鏡頭露出甜笑，開始示範「青蛙式」，首先用前臂及手肘撐著地板，接著把雙腿張開呈現近180度，最後全身貼緊地面。她向粉絲們表示，「誰知道瑜珈竟有這麼多好處呢？」

▲莎南經常分享自己做出瑜珈體位的美照。（圖／翻攝TikTok、Instagram@shannenmichaela）



一些粉絲在家練習，卻發現這個姿勢需要極佳柔軟度，否則很難做到。他們紛紛留言，「如果我做了這個姿勢，可能會永遠卡在原地。」、「我根本爬不起來！」、「我相信這感覺一定很棒，真希望我做得到。」

另一些人打趣說道，如此撩人的姿勢，不只有益身心健康，也能增進床上情趣，「每天練習1分鐘，懷孕機率增加90%」、「我做不到。如果我可以的話，會被我老公纏上的。」、「這部影片應該獻給那些沒男友的女孩們。」

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