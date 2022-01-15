女友擔心染疫都叫同一台小黃　醋男誤認運將是小王竟打人砸車

▲台南劉姓運將被誤認「小王」，被邱姓男子搥毀計程車後照鏡，毆打臉部，向警方提出傷害、毀損告訴。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導



疫情惹禍？台南陳姓女子因擔心染疫，出門固定叫劉姓運將計程車，13日晚上8時多，陳女叫劉男計程車在北區公園南路全家超商前搭載她出門時，陳女邱姓男友，因懷疑陳女劈腿醋勁大發，竟攔下劉男興師問罪，徒手打劉男一拳造成眼角、臉部受傷，並搥壞計程車右後照鏡，劉男對邱男提告傷害、毀損罪嫌告訴。

近來本土疫情持續爆發，台南1名30多歲陳女，晚上出門時都會叫計程車，因有搭車需求，加上最近疫情擴散，陳女為避免接觸陌生人而增加染疫的機會，所以她都固定叫劉姓運將的計程車出門，但陳女的邱姓男友對此並不知情，誤以為陳女劈腿，而所叫的計程車司機劉男是「小王」而醋勁大發。

13日晚上8時多，陳女再次叫劉男的計程車，約在北區公園南路全家超商前搭車，邱男得知陳女又要出門，竟提早下樓攔住劉男，怒氣沖沖質問劉男與陳女2人的關係，劉男向對方說明，他只是計程車司機，是被叫車來載陳女出門的，但邱男並不相信，除徒手搥壞計程車右側照後鏡外，並揮拳毆打劉男臉部一拳，造成劉男臉部、臉角受傷。

陳女見狀立即上前制止男友，大叫她只是叫劉男的計程車而已，3人在大街衝突拉扯，民眾發現而向台南市警五分局立人所報案，警方馬上派員到場查處，誤會雖然解開，但無辜的劉男被毆打、砸車，所幸受傷不嚴重。

劉男認為他平日跑車已經很辛苦了，還無端被打、被砸車，在心有不甘下，14日持驗傷單及車損相關資料，前往立人所對邱男提告毀損、傷害罪嫌告訴，全案由警方受理依法偵辦中。