士林分局社子派出所落成啟用　結合職務宿舍外觀藏亮點

▲士林分局社子派出所落成啟用典禮。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市政府警察局士林分局社子派出所，17日舉辦新建工程落成啟用典禮，北市副市長彭振聲蒞臨剪綵及主持揭碑儀式。彭副市長表示，社子派出所轄區幅員遼闊，原址建物老舊、空間不敷使用，無法因應新型態治安維護需求與提供警察同仁友善勤務環境，以原址重建這座「現代化」、「友善」及「便民」的辦公大樓。

士林分局表示，社子派出所轄區共有10個里，且與新北市五股區、蘆洲區、三重區以重陽橋連接，為新北市往來台北市重要橋樑，以南與大同區相鄰，治安維護的責任日趨繁重，原有廳舍已不敷使用，重建廳舍實為當務之急。

所幸在市長、台北市議會多位議員共同努力及支持下興建完工。社子派出所新建工程共計興建地下3層，地上10層的辦公廳舍及職務宿舍，除社子派出所使用外，另與警察局職務宿舍合併興建，維持現有派出所治安功能及專業之辦公環境。

除此之外，4到6樓有48間單身宿舍、7到9樓有24間多房宿舍，提供警察局同仁配住，讓警察同仁無後顧之憂、全心全意捍衛社子地區治安。

彭副市長強調市政府一定要和警察並肩作戰、打擊犯罪，讓市民感受治安變得更好，士而新建的社子派出所，將提供更專業、全面的警政服務，讓廣大市民能有一個更安全、安居、安心的生活環境。

▼士林分局社子派出所外觀藏亮點 。（圖／台北市政府提供）

社子派出所整座建築是以一方體形塑警察之剛毅與正直，而方體中以外牆水波紋、錯落的陽台等柔和形象呈現警察剛毅溫柔的表面下親民的形象與民眾的互動關係，同時以柔體呈現基地位於基隆河與淡水河之區域特色形象。