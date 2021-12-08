她準備結婚！卻遭前任傳「私密影片」給老公...諷：用我用過的　

▲原PO準備結婚，卻遭到前任瘋狂騷擾。（圖／達志影像／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

若聽見自己前任準備結婚，會有什麼反應呢？有位女網友就在《匿名公社》分享，自己準備要結婚了，沒想到卻遭前任瘋狂騷擾，甚至傳之前交往時拍的性愛影片給現任，讓原PO徹底崩潰！

原PO表示，與現任男友交往穩定，已經準備要結婚，所以也改口稱彼此為「老公、老婆」，沒想到前男友不知道從哪打聽到原PO要結婚的消息，竟然開啟一連串的騷擾，不僅開一堆分身帳號騷擾原PO，「更可惡的是，故意密我老公臉書訊息，給他看我跟他（前任）交往時拍的性愛影片」，並諷刺原PO老公「用他用過的」，雖然原PO老公嘴上表示不在意，「可是我知道他心裡一定不好受」，原PO忍不住又氣又崩潰喊道，「我該如何制止前任的瘋狂行為呢？」

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貼文一出，網友們紛紛建議原PO，「印下前男友與現任男友的對話紀錄！報警」，「私密影片也是，有辦法描述特徵的部位或頭像證明影片的女性為自己，男性為前男友。然後就可以準備報案提告了」，「吿死他，讓他知道你不能惹。絕對不能和解，堅持吿到底」，「不提告訴就是姑息養奸！！！妳不為自己著想，也應該為妳未來老公的顏面爭一口氣」，「如果你是不想再跟他有任何交集，建議你做提告的動作，先不論你是否介意影片流出的問題，但是提吿後應該能達到喝止對方的作用，運氣好還能領個紅包好過年」。