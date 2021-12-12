媽寶男砍死女友！老母急壞幫滅證　「忘關行車紀錄器」犯行全錄下

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媽寶男砍死女友！老母急壞幫滅證　「忘關1物」兒子犯行全曝光

記者吳美依／綜合外電報導

英國38歲男子伊恩（Ian Bennett）懷疑女友劈腿，憤而猛砍54刀殺死對方。與他同住的63歲母親琳達（Lynda Bennett）聽聞後，駕車載兒子前往河邊湮滅證據，警方上門時還裝作不知情，但卻忘記關掉行車紀錄器，反而將犯行全都錄下。

▲▼外國男子殘殺女友，請媽媽幫忙滅證。（圖／翻攝Twitter@WMPolice）

▲伊恩報警時，還忍不住啜泣。（圖／翻攝Twitter@WMPolice）

《鏡報》等外媒報導，本案發生於去年7月12日，但本周才開庭審理。伊恩報警表示，自從凌晨起，一直聯繫不上女友凱莉（Kerry Woolley），由於太過擔憂，因此決定親自前往察看，竟目睹對方倒在血泊中，氣絕多時。警方的隨身錄影機畫面顯示，他說到一半還啜泣說道，「真是太可怕了！」

▲▼外國男子殘殺女友，請媽媽幫忙滅證。（圖／翻攝Twitter@WMPolice）

▲▼外國男子殘殺女友，請媽媽幫忙滅證。（圖／翻攝Twitter@WMPolice）

▲▼外國男子殘殺女友，請媽媽幫忙滅證。（圖／翻攝Twitter@WMPolice）

▲伊恩被監視器（圖1、2）拍下行蹤，母親車上的行車紀錄器（圖3）也錄下滅證身影。（圖／翻攝Twitter@WMPolice）

調查單位根據驗屍報告指出，凱莉身上超過50處刀傷，大多集中在頸部。他們深入追查發現，這對情侶僅認識幾周，卻在案發幾天前大吵一架，因為伊恩發現凱莉傳訊息給前任，一口咬定自己遭到劈腿，還用手機搜尋「報復女人的最佳方法」。

此外，根據手機定位，伊恩在案發當天凌晨離開與爸媽共住的公寓，疑似坐車在市區裡繞行40分鐘，並且被多處監視器拍下身影。他首先前往河邊，稍晚又提著塑膠袋走入公園，再次上車卻兩手空空，行徑相當可疑。由於母親琳達同一時段內的手機定位路徑高度相符，因此被懷疑就是當天的駕駛。

▲▼外國男子殘殺女友，請媽媽幫忙滅證。（圖／翻攝Twitter@WMPolice）

▲伊恩及母親雙雙被捕。（圖／翻攝Twitter@WMPolice）

警方調閱琳達的行車紀錄器後，更清楚看見伊恩往河裡丟棄一個包裹，水下搜索找到一把大彎刀；他們搜查公園後，也發現裝有女性慢跑褲及一雙烤箱手套的塑膠袋。經DNA檢驗證實，上述凶器及證物都沾滿了死者的血跡。

伊恩9日出席伯明罕刑事法庭時，被宣判謀殺罪名成立，判處無期徒刑，必須服刑至少25年，媽媽琳達也因協助犯罪及妨礙司法公正，被判處3年有期徒刑。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

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