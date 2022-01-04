珍藏品放前任家拿不回！　她看「新歡照片」崩潰：那都是我的

▲原PO看見前任新歡的照片裡「都是自己的物品」崩潰。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

記者謝欣辰／綜合報導

同居是情侶之間滿常見的情況，但若不幸分手，物品的歸還也常造成爭執。有位女網友就在《爆怨公社》勸告，想要跟另一半同居都要做好心理準備，就是分手後，珍藏物品可能就再也不會歸還，「直接現成送給新妹子了」。

原PO氣憤說道，「新年抱怨一下過去的自己」，並表示自己前年與劈腿成性，謊話連篇的前男友分手，「搬離他家時，他說會把我的東西運到我家，要我先拿衣物和生活用品就好」，沒想到對方到最後電話不接，訊息不回，「門鎖也換了，沒有磁卡也上不去」，這讓原PO無法要回自己的珍藏品。

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直到跨年當天，有朋友聊到前任的近況，「才知道原來我搬走沒多久，另一個女生就住進去」，原PO憤怒卻又無奈說道，「他新歡照片裡的擺飾和娃娃，全部都是我的」，原PO雖然內心無語，但很捨不得那些珍藏的物品，「前任什麼都沒還給我，直接現成給另一個妹子了」，原PO不禁無奈，「不知道那位妹子知道這些都是前女友的，心裡是什麼感想？」

貼文一出，引來許多網友回應，「都過去了，也走過了，沒事了」，「可惜了那些收藏公仔，但是遠離渣男更值」，「打電話跟他女友說，那些東西是妳的，現任女友肯定就不要，東西就回來了」，「搞不好那女的早就知道你的存在了，這些東西也搞不好早就看過也想要，所以你前男友才不要寄回去給你」，「是有多無敵狀態，拿前女友東西送現任女友」。