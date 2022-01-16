　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北男開湯包店　正宮卻不是老闆娘…她崩潰求償200萬

▲澳洲籍男子顧陌（譯音）在台工作不順竟遷怒妻子，屢次言語凌辱與家暴毆打，今年初突離家不歸，妻子向法院訴請離婚判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲蘇男與宋女開了一間湯包店，被顧客稱做「老闆、老闆娘」，氣得正宮陳女提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者柯振中／綜合報導

新北市一名蘇姓男子在外開了一間湯包店，與宋姓女子一起被顧客稱做「老闆、老闆娘」，氣得蘇男的正宮陳女提告，求償200萬元。新北地院審理後，判蘇男、宋女敗訴，應賠35萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，蘇男與陳女1992年結婚，婚後育有一名孩子，但蘇男2016年開始出軌，與宋女互傳調情訊息、外出過夜、一起洗澡，甚至還發生性行為。

蘇男2020年11月與宋女合開湯包店，對外還以老闆、老闆娘的夫妻身份相稱，蘇男2021年也常常出入宋女的住所，顯見2人已經同居。蘇男為此數度離家出走，2018年後更是拋家棄子至今未歸，肆無忌憚的行徑嚴重侵害了陳女的配偶權，導致陳女精神受到重大的痛苦，氣得向法院提告，求償200萬元。

對此，宋女辯稱，蘇男曾向她坦白已婚身份，但2016年11月以前就說「已經離婚」，因為蘇男不斷追求，於是同意對方，試著交往看看，確實有傳訊調情、出遊與吃飯，但沒有擁抱、一起洗澡，也沒有發生性行為，簡訊內容只是想像。

▼法院判蘇男、宋女要賠35萬元。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲▼法院,法槌,判決。（圖／取自免費圖庫pexels）

宋女指稱，她與蘇男2017年後就很少聯繫，但蘇男2020年向她的舅舅借了20萬元，開設湯包店，她才以監督者的身份到店裡幫忙，並沒有對外宣稱「是夫妻關係」。

蘇男則說明，他2016年11月開始追求宋女，當時騙對方「沒有婚姻關係」，宋女曾要求看身份證，但都以「沒有帶出來」搪塞，雖然有主動擁抱對方，但會遭到排斥，加上宋女有信仰，因此沒有追求成功，2020年間開了湯包店，他請宋女來幫忙，對外稱「是同學」，並沒有說是老闆、老闆娘，是顧客看到後主動這樣叫。

2人也說，雖然蘇男曾3度前往宋女的住處，但是因為宋女東西放在店裡，只是幫忙送過去，且宋女虔信佛教，蘇男曾到宋女家中念佛，許多宋女的同學也會去，並沒有同居。

對此，陳女則出示網路文章，證明丈夫與宋女對外以夫妻相稱，但文章當中並新北地院審理後認為，宋女、蘇男確實破壞了陳女的婚姻美滿、安全，且情節重大，嚴重侵害配偶權，考量雙方財力、學經歷後，判人夫、宋女應賠35萬元，全案仍可上訴。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
快訊／電信三雄宣布疫情措施　中華電信、遠傳員工可居家上班
爆幾乎癱瘓　席琳狄翁停演2個月「親吐病況」
快訊／天母家樂福突宣布「停業大清消」！
曾沛慈老公真實身分曝光　早洩甜蜜合作
快訊／台灣科教館驚傳「確診者足跡」　全館緊急清消
正妹比賽看一半「露乳狂晃」！男人超嗨　地方媽媽出手了
「姊姊兒子的女兒」叫我什麼？　正解曝光一票人被考倒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北男開湯包店　正宮卻不是老闆娘…她崩潰求償200萬

台南小吃店遭詐騙！越籍老闆娘收假鈔無助：以為台灣人不會這樣

板橋男拿刀狂砍弟弟跟弟媳　滿手血交給警察「斷裂刀柄」

基隆男左胸插針筒陳屍床上！身旁有一包粉末　家人嚇壞報警　

華運鷹架坍塌2死6傷！工人受困5小時救出仍不治　致命原因曝

快訊／北市松山區男子「陳屍超商」！　警封鎖現場調查中

快訊／高雄貨車撞分隔島側翻！駕駛C字形困車內...血糖過低釀禍　

帶殉職飛官陳奕遺照「回家走一走」　父：心都還在一起

60公斤麝香豬摔下車倒路邊！飼主出面解釋　新北動保處繼續追

戴眼罩約「帥男模」一夜情　掀開驚見肥宅壓身！他騙很大代價出爐

出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」

法國特技學生飛撲狠揍假人！　它連挨12招頭槌回擊KO對手

黃偉晉亂入街頭藝人「好莫名的局」　合唱《如果可以》引粉絲圍觀

陸男打撞球太用力！母球飛起　跨隔壁球桌連進2球...對手傻眼

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

光洙小心！《熊孩子》媽媽團搶李善彬當媳婦　鍾國媽也滿意...主持人：她有男友了！

小S自嘲「只有我老公會家暴」虧哈林二婚　「鹹豬手襲胸」他想反擊...挑釁：你捏啊！

女學生測跳遠突即興Breaking　全班笑噴！網歪樓：老師好帥

陳奕回家了！家屬含淚招魂　殉職飛官妹妹一次就聖筊

大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

新北男開湯包店　正宮卻不是老闆娘…她崩潰求償200萬

台南小吃店遭詐騙！越籍老闆娘收假鈔無助：以為台灣人不會這樣

板橋男拿刀狂砍弟弟跟弟媳　滿手血交給警察「斷裂刀柄」

基隆男左胸插針筒陳屍床上！身旁有一包粉末　家人嚇壞報警　

華運鷹架坍塌2死6傷！工人受困5小時救出仍不治　致命原因曝

快訊／北市松山區男子「陳屍超商」！　警封鎖現場調查中

快訊／高雄貨車撞分隔島側翻！駕駛C字形困車內...血糖過低釀禍　

帶殉職飛官陳奕遺照「回家走一走」　父：心都還在一起

60公斤麝香豬摔下車倒路邊！飼主出面解釋　新北動保處繼續追

戴眼罩約「帥男模」一夜情　掀開驚見肥宅壓身！他騙很大代價出爐

快訊／電信三雄宣布疫情措施　中華電信、遠傳員工可居家上班

崔宇植趴吻金多美「身高181姿勢超卡」：腿比想像中還長...

爆幾乎癱瘓！　席琳狄翁停演2個月「親吐病況」：需要多點耐心

塞爾維亞總統：澳洲羞辱自己　喬科維奇可以抬頭挺胸回國

靈異事件？客廳燈突明暗閃爍　他鏡頭一轉見兇手淡定「玩開關」

快訊／天母家樂福突宣布「停業大清消」！　網抖：爆不完

新北男開湯包店　正宮卻不是老闆娘…她崩潰求償200萬

曾沛慈老公真實身分曝光！12萬粉「樂團吉他手兼總監」早洩甜蜜合作

快訊／士林「台灣科教館」驚傳確診者足跡！　明日全館緊急清消

桑尼35分20籃板+何喬登單場8顆三分　太陽賞雲豹6連敗

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

社會熱門新聞

快訊／松山區男子陳屍超商！警封鎖現場

快訊／打完第3劑莫德納2天！嘉義女呼吸困難送醫不治

男大生偷騎同學黃牌重機　失控自撞爆頭亡

湖口科技公司尾牙日大火　1600坪廠區全燒光

新竹科技廠「化骨水槽」大火空拍曝光

快訊／湖口科技工廠「深夜大火」　在地人聞到濃濃塑膠氣味

華運最後一名受困工人救出　無呼吸心跳送醫不治

南投10口擠破屋存款卻破千萬！　議員：別捐款

台中男醉倒路邊！一聽「你老婆來了」秒醒

約北宜夜跑　他過彎填海4車連撞

2分鐘連收5張罰單　靠交通新規定扳回一城

即／陳奕家屬含淚招魂　妹妹一次就聖筊

高雄警揹LED包防治酒駕　基層罵爆

基隆男左胸插針筒陳屍床上！家人嚇壞報警　

更多熱門

相關新聞

物流司機愛上老闆娘「我中了妳的毒」　人夫綠炸怒告

物流司機愛上老闆娘「我中了妳的毒」　人夫綠炸怒告

桃園一名物流公司的老闆發現老婆竟外遇物流司機！2人不僅互傳曖昧簡訊，幾乎每日熱線，司機還天天傳「我發現我中妳的毒了」、「想妳了」、「無時無刻都想要抱妳」等露骨簡訊，讓人夫氣炸，怒向司機求償60萬元。桃園地院審理後，判司機須賠償人夫15萬元。

老董爆20歲差婚外情　控女逼簽「照顧一輩子」

老董爆20歲差婚外情　控女逼簽「照顧一輩子」

印度列車出軌翻覆！12車廂倒地變形「多人卡車內」　已釀7死45傷

印度列車出軌翻覆！12車廂倒地變形「多人卡車內」　已釀7死45傷

苦尋失蹤2年的妻子　她卻睡在小王床上

苦尋失蹤2年的妻子　她卻睡在小王床上

醫師夫值班室大戰已婚女護理師　正宮怒告

醫師夫值班室大戰已婚女護理師　正宮怒告

關鍵字：

老闆娘湯包店出軌婚外情

讀者迴響

熱門新聞

海嘯抵達日本　居民急開車逃難

第二波海嘯衝擊影片曝！　大浪「湧進教堂民宅」

看電影燈突全亮「有確診者」　藏壽司也清場

第3劑選法公開！　專家曝「打同廠牌嚴重後果」

快訊／松山區男子陳屍超商！警封鎖現場

快訊／曾沛慈結婚了！

桃園確診女回苗栗探親　匡列50人PCR皆陰性　

王心凌唱一半...他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

日海嘯最新影片曝！已現1.2公尺浪高　警戒擴大至本島

《木曜》後製失誤…圖文作家洋蔥「真面目首曝光」！

5星座過年偏財運旺翻天　第2名可能中大獎變暴發戶

北北基桃準備居家上班？陳時中回應了

清純女星遭逼下海拍片！拒演「慘被打斷肋骨」

快訊／西堤染疫擴大！今增10例本土、41境外

騎車外套怎選？網推「平價服飾天王」：超保暖

更多

最夯影音

更多
出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」

出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」
法國特技學生飛撲狠揍假人！　它連挨12招頭槌回擊KO對手

法國特技學生飛撲狠揍假人！　它連挨12招頭槌回擊KO對手

黃偉晉亂入街頭藝人「好莫名的局」　合唱《如果可以》引粉絲圍觀

黃偉晉亂入街頭藝人「好莫名的局」　合唱《如果可以》引粉絲圍觀

陸男打撞球太用力！母球飛起　跨隔壁球桌連進2球...對手傻眼

陸男打撞球太用力！母球飛起　跨隔壁球桌連進2球...對手傻眼

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面