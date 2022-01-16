新北男開湯包店　正宮卻不是老闆娘…她崩潰求償200萬

▲蘇男與宋女開了一間湯包店，被顧客稱做「老闆、老闆娘」，氣得正宮陳女提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者柯振中／綜合報導

新北市一名蘇姓男子在外開了一間湯包店，與宋姓女子一起被顧客稱做「老闆、老闆娘」，氣得蘇男的正宮陳女提告，求償200萬元。新北地院審理後，判蘇男、宋女敗訴，應賠35萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，蘇男與陳女1992年結婚，婚後育有一名孩子，但蘇男2016年開始出軌，與宋女互傳調情訊息、外出過夜、一起洗澡，甚至還發生性行為。

蘇男2020年11月與宋女合開湯包店，對外還以老闆、老闆娘的夫妻身份相稱，蘇男2021年也常常出入宋女的住所，顯見2人已經同居。蘇男為此數度離家出走，2018年後更是拋家棄子至今未歸，肆無忌憚的行徑嚴重侵害了陳女的配偶權，導致陳女精神受到重大的痛苦，氣得向法院提告，求償200萬元。

對此，宋女辯稱，蘇男曾向她坦白已婚身份，但2016年11月以前就說「已經離婚」，因為蘇男不斷追求，於是同意對方，試著交往看看，確實有傳訊調情、出遊與吃飯，但沒有擁抱、一起洗澡，也沒有發生性行為，簡訊內容只是想像。

▼法院判蘇男、宋女要賠35萬元。（圖／取自免費圖庫pexels）



宋女指稱，她與蘇男2017年後就很少聯繫，但蘇男2020年向她的舅舅借了20萬元，開設湯包店，她才以監督者的身份到店裡幫忙，並沒有對外宣稱「是夫妻關係」。

蘇男則說明，他2016年11月開始追求宋女，當時騙對方「沒有婚姻關係」，宋女曾要求看身份證，但都以「沒有帶出來」搪塞，雖然有主動擁抱對方，但會遭到排斥，加上宋女有信仰，因此沒有追求成功，2020年間開了湯包店，他請宋女來幫忙，對外稱「是同學」，並沒有說是老闆、老闆娘，是顧客看到後主動這樣叫。

2人也說，雖然蘇男曾3度前往宋女的住處，但是因為宋女東西放在店裡，只是幫忙送過去，且宋女虔信佛教，蘇男曾到宋女家中念佛，許多宋女的同學也會去，並沒有同居。

對此，陳女則出示網路文章，證明丈夫與宋女對外以夫妻相稱，但文章當中並新北地院審理後認為，宋女、蘇男確實破壞了陳女的婚姻美滿、安全，且情節重大，嚴重侵害配偶權，考量雙方財力、學經歷後，判人夫、宋女應賠35萬元，全案仍可上訴。

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