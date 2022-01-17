西堤群聚案燒進健行科大！　染疫學生曾到校考期末考

▲健行科大。（圖／健行科大官網）

圖文／CTWANT

新冠肺炎本土疫情再度升溫，西堤與聯邦銀行群聚案不斷擴大，至今已累計37人確診，當中案17883與17884情侶檔7日時坐在行員鄰座也中鏢，其中情侶檔中一人為健行科大學生，不但染疫後還曾到校考期末考，校方還在10日舉辦大規模尾牙。

據校方事後通報資料，該學生 7號去西堤吃飯，8號、9號都有到校上課、考試，但學校學生卻是在 15日上午接獲班導師訊息通知，指系上三年級的某位學生是群聚案的確診者。

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▲西堤群聚案燒進健行科大。（圖／學生提供）

本刊取得該封簡訊，該學生在8日有堂總學生約60人的系上選修課，9日則有門總學生數約50人的「全校」必修課，而老師用訊息通知學生後，還要求學生注意自身健康狀況，如身體不適應自行去PCR篩檢。

除了染疫學生到校上課，校方要求其他學生自行PCR外，校方還在10日中午不甩桃園市府宣布的加強防疫，高調進行尾牙宴飲活動，教職員與清潔工都受邀同樂，舉辦規模高達400人。

健行科大副校長李衍博表示，校方14日接獲衛生局和教育局雙線通報，立刻在校園內進行大規模消毒與清查，確認曾與染疫者接觸過的師生，在第一時間將名單上繳，並建議這些師生去PCR，目前結果皆為陰性，一切皆依照政府指示，並不清楚為何校方未出現在確診者足跡上。

桃園市衛生局表示，所有接觸者都有依法匡列，目前正在採檢中，結果會在記者會上公布。

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