斯洛維尼亞與台灣洽互設代表處　外交部：強化實質合作

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）近期接受印度國營電視台訪問時透露，斯洛維尼亞正與台灣洽談互設代表處，並稱中國對立陶宛的經濟報復，長久下來對各方都沒有好處。對此，外交部發言人歐江安今（18）日在外交部例行記者會表示，外交部已注意到該報導，將會積極與理念相近夥伴交往、互動，尋求強化實質合作的機會。

歐江安表示，外交部已經注意到楊薩在1月17日接受印度媒體訪問時，有許多正面、友好評論，包括堅定支持立陶宛免遭中國壓迫，支持台灣參與世界衛生組織，尊重台灣人民對於未來自決的權利，以及斯洛維尼亞正在與台灣洽談相互設立代表機構。

歐江安說，楊薩總理與台灣是多年好友，過去他曾數度訪問台灣，針對當前國際局勢發表真知灼見，外交部表達高度歡迎和誠摯感謝。

歐江安補充，斯洛維尼亞與台灣有高度經貿交流，2021年雙方就已經共同舉辦產業交流貿易的洽談會，雙方持續拓展商機及相關領域合作，同時兩國也曾舉行過衛生部長會議，就雙方防疫政策、防疫作為交換經驗，斯洛維尼亞去年擔任歐盟輪值主席國時，楊薩總理也曾致函給歐盟會員國，力挺立陶宛和台灣發展關係，展現堅定的支持。

歐江安說，外交部一向秉持開放態度，積極與全世界理念相近夥伴交往、進行互動，尋求雙方強化實質合作的機會，外交部會持續與民主夥伴深化彼此合作，共創緊密的夥伴關係。