　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

歐陸理工名校將台灣劃入中國　外交部轟陸「別有居心」

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

歐洲知名理工大學蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zürich）本月發布「中國—瑞士‎青年研究人員交流計畫」，計畫章程中擅自將台灣與香港並列，劃入「中國」範疇。對此，外交部發言人歐江安今（11日）在例行記者會回應媒體提問時表示，對於台灣被不當列入中國範疇，以及中國假藉學術交流之名行政治操弄之實，外交部表達強烈不滿與嚴正抗議。

歐江安今天表示，外交部注意到瑞士蘇黎世聯邦理工大學本月發布「中國—瑞士‎青年研究人員交流計畫」，計畫章程竟擅自將台灣劃入「中國」範疇，在瑞士蘇黎世聯邦理工大學與中國教育部所屬國家留學基金管理委員會共同提供的獎學金，申請人必須同時向蘇黎世聯邦理工學院與中國教育部提交個人資料，並接受中國教育部的審查。

歐江安表示，本案原應是瑞士與中國雙方研究人員單純的交流合作，中國方面卻別有居心，蠻橫無理地將我國籍學者納入，企圖將學術交流政治化，居心叵測。

她指出，中國不僅在其國內緊縮打壓言論自由，在國際社會也擴大對國際學術與交流活動的審查；例如孔子學院監控及威迫各校學術自我審查、中方脅迫國際刊物以不當名稱稱呼台灣，惡劣事例不勝枚舉，如今又藉獎學金交流計畫刻意打壓台灣為「中國」的一部分，令國人憤慨。

歐江安說明，外交部已指示駐瑞士代表處就近速洽蘇黎世聯邦理工大學，促校方勿落入中國蓄意設下的陷阱，進而損及台灣地位及我國學人權益。中國的霸權行徑日益激進且蠻橫，除經濟制裁挑戰國際貿易秩序外，又以學術審查機制限縮學術正常交流與運作。外交部呼籲國際社會務須提高警覺、謹慎防範，也籲請國人及我國學術機構認清中國統戰本質，切勿令學術自由及學術殿堂的超然地位因此遭受戕害。

►三峽大板根這樣玩最划算

ET快訊
一口氣爆12確診「燒進台北市」！　網見1狀況急了
確診護理師「照顧Omicorn患者！」　張上淳：考慮大幅匡列
快訊／照服員「照顧家庭群聚再+2」　男童爸爸、姊姊確診
快訊／居服員乾妹「電子廠5人確診」即起停工！　匡列280人
快訊／今爆12例本土　照服員兒「安親班同學媽媽也染疫」
快訊／護理師子女就讀學校、補習班在大同區　停課2天
快訊／增58例境外移入「追平史上新高」　美國入境27人最多
快訊／今增12本土、58境外！居服員相關擴大
LIVE／桃機群聚燒到北市　陳時中最新說明
快訊／北市增3本土！聯醫中興院區2位女護理師、男友確診
LIVE／北市聯醫爆「醫護確診」！　柯文哲最新說明
南投女童一家10口擠破屋大逆轉！　遭爆家裡坐擁「千坪土地」
快訊／南韓F5戰鬥機墜毀！　駕駛下落不明
8歲確診童「連假2天出沒這！」　他狂抖：越想越發麻
快訊／龐建國墜樓亡！　國民黨哀痛發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「我不參選2022大新竹」　林智堅：可看清朱立倫反對是為一黨之私

快訊／北市聯醫確診女護理師子女讀大同區某國小　2班級緊急停課

快訊／柯文哲鬆口北市「不可能零確診」　遲早有零星感染

快訊／北市3本土！中興醫院2位女護理師、男友確診　86人採檢出爐

民眾黨士北議員提2席？　柯文哲：因地制宜「勝選為主」

LIVE／北市聯醫中興院區驚傳醫護確診　柯文哲親上火線回應

受國民黨六連敗影響？　邱毅：龐建國死是向台灣發出無可奈何的吶喊

黃珊珊未入民眾黨參選引爭議　柯文哲：選市長不一定要有黨籍

龐建國墜樓前怨不公不義　羅智強同感：我曾在腦中升起最糟念頭

龐建國生前12字訊息曝光　國民黨哀悼：提供家屬一切協助

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

周興哲驚喜站台周予天..秒轉身：先走了　狠吐槽他露肌寫真「看了不舒服」XD

看好淡水發展！香蕉購入第2間房　留在家鄉繼續打拚：為未來增值

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

男大生忘我聊天突被「老鼠襲擊」　嚇得狂飆髒話、直奔對面躲避XD

「我不參選2022大新竹」　林智堅：可看清朱立倫反對是為一黨之私

快訊／北市聯醫確診女護理師子女讀大同區某國小　2班級緊急停課

快訊／柯文哲鬆口北市「不可能零確診」　遲早有零星感染

快訊／北市3本土！中興醫院2位女護理師、男友確診　86人採檢出爐

民眾黨士北議員提2席？　柯文哲：因地制宜「勝選為主」

LIVE／北市聯醫中興院區驚傳醫護確診　柯文哲親上火線回應

受國民黨六連敗影響？　邱毅：龐建國死是向台灣發出無可奈何的吶喊

黃珊珊未入民眾黨參選引爭議　柯文哲：選市長不一定要有黨籍

龐建國墜樓前怨不公不義　羅智強同感：我曾在腦中升起最糟念頭

龐建國生前12字訊息曝光　國民黨哀悼：提供家屬一切協助

快訊／1922平台1／15重啟「限時1天半預約」、1／17開打

老公嚴重妹控！她「被當空氣」...崩潰：到底誰是你老婆

已逝金美秀爸心碎發聲　痛曝「為何沒宣傳《雪降花》」全是為女兒

雲嘉南分署年前擴大徵才　連辦47場逾7500個工作機會等您

郭明錤：蘋果AR／MR頭盔採用雙ABF載板　欣興是最大贏家

陳亞蘭《嘉慶君》龍袍帥翻歌后喊嫁　時尚戲服秀2022代表色

《國際橋牌社》總統府辦公室秘書　本人「親自客串」演自己

疑似入境申報不實？　喬科維奇又遭澳洲政府調查

半夜病房調度難！落地採檢確診17人全送到「這2家醫院」

「別吃中國肉」　德禁藥機構警告冬奧選手！恐吃進瘦肉精

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

政治熱門新聞

相愛32年天人永隔　龐建國「戀上主播」專情到老

顏寬恒謝完票　指「她」是真正打贏選舉的人

快訊／北市3本土！中興醫院2位女護理師、男友確診　86人採檢出爐

LIVE／北市聯合醫院疑醫護確診　柯文哲親上火線回應

龐建國墜樓亡！學生蔡淑君悲慟不已

教召注意！實施「全程野宿」　14天睡帳篷野炊、不能叫外送

龐建國生前12字訊息曝光　國民黨哀悼：提供家屬一切協助

顏家痛失中二只是逗點！綠營曝下個目標

黃暐瀚稱記者會這件事讓他「牙起來」　「朱立倫再無能力領導藍軍！」

綠營喊下架雲林張家　他曝1關鍵不易

快訊／北市聯醫確診女護理師子女讀大同區某國小

金門議員批議會淪陳玉珍家族打手　民進黨：金門版顏家？

酸林靜儀是蔡英文不要的垃圾！律師打他臉

焦糖哥哥在朱立倫臉書貼韓國瑜　一句話引韓粉混戰

更多熱門

相關新聞

快訊／泰國認可高端疫苗　外交部：入境隔離期減至7天

快訊／泰國認可高端疫苗　外交部：入境隔離期減至7天

泰國外交部10日宣布，將高端疫苗（Medigen）列入認可清單，這讓認可高端的國家增至第5國。對此，外交部發言人歐江安今（11日）在外交部例行記者會回應媒體提問表示，目前完整接種泰國政府認可疫苗的國際旅客，入境泰國可縮短隔離時間至7天，不過為防控變種病毒傳播，原本入境免隔離（Test & Go）的措施已在去年暫停實施，提醒國人留意。

Omicron影響經濟榮景

Omicron影響經濟榮景

5年前還不會英語！男童現在智商比愛因斯坦高

5年前還不會英語！男童現在智商比愛因斯坦高

戴琪聲援歐盟及立陶宛 陸外交部：打台灣牌只會引火燒身

戴琪聲援歐盟及立陶宛 陸外交部：打台灣牌只會引火燒身

華郵：習近平扭曲歷史　合理化侵台

華郵：習近平扭曲歷史　合理化侵台

關鍵字：

外交部歐江安中國

讀者迴響

熱門新聞

快訊／龐建國墜樓身亡！臉書「最後貼文」曝光

確診者一家3天2夜高雄行！萬豪酒店回應了

即／確診者跨年3天遊高雄！4處足跡曝光

過年前「最後天赦日」！111/1/11磁場超強　專家曝轉運8吉時

龐建國驚傳已罹癌　凌晨傳「12字尋死訊息」學生嚇傻

龐建國凌晨4點3度傳「不公不義台灣，我生不如死」

快訊／疫情燒去高雄了！桃園確診者「入住飯店」

《華燈》花子坐牢全為他！

他不姓楊！但一報名大家都叫「楊先生」　取貨單秒懂原因

《木曜》跨年出包再爆內幕！

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

張庭林瑞陽玩完了！陸官方震怒「出動400官員查辦」

即／國民黨前立委龐建國墜樓身亡

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

賴薇如「證據備齊」開戰了！

更多

最夯影音

更多
隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧
楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面