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挺立陶宛慘被大陸詐騙　外交部：瘋「立陶宛熱」也要提高警覺

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

不少民眾為力挺立陶宛，響應購買立陶宛啤酒、立陶宛巧克力等商品，卻傳出有不肖人士利用一頁式廣告詐騙，誤導消費者購買大陸製產品，欺騙台灣人「挺立」的決心。對此，外交部發言人歐江安6日在外交部記者會說，現在台灣有「立陶宛熱」，提醒民眾對詐騙手法要提高警覺，購買真正來自立陶宛的商品。

歐江安今天說明，目前立陶宛面對中國政府「複合式威脅」，包括政治面的霸凌、經濟壓迫手段，並以技術性的貿易障礙杯葛立陶宛商品，這種作為已經影響國際貿易秩序正常運作，企圖藉此分化民主國家團結，現在民主陣營應該共同支持立陶宛，大家一起做立陶宛最堅強的後盾，讓他們不因外來壓力而退縮，不因強權逼迫而自我設限，不要因為打壓和霸凌就卑躬屈膝，「主權國家做的決定，不該因為強權霸凌而被扭曲」。

歐江安說，台灣和立陶宛共享民主價值，也是商業互助夥伴，雙方會持續提升經貿連結，以及實質互惠夥伴關係，台灣對立陶宛的情誼堅若磐石，現也在積極加速推動各項與立陶宛的合作交流，兩國有決心共同深化彼此互利互惠的決心，堅持捍衛民主自由人權。

另對有一頁式廣告假冒立陶宛商品，歐江安說，立陶宛的商品受到民眾喜愛，之前辦國際食品展也賣得很好，現在卻有模仿立陶宛商品的詐騙案例，呼籲消費者要小心，另面對詐騙手法日新月異，警政署也將透過各種管道，呼籲民眾對於詐騙手法要提高警覺，「我們都很喜歡立陶宛的商品，但是要購買真正來自立陶宛的商品」。

此外，歐江安補充，目前國內電商計劃設立「立陶宛專區」，我國政府協助雙邊廠商進行合作，正在籌備當中，樂見國內廠商、通路商對立陶宛商品很感興趣，現在台灣有「立陶宛熱」，也要小心詐騙和仿冒品。

至於目前立陶宛在台設處進度，歐江安說，台灣會持續協助立陶宛在台灣設立代表處，目前立陶宛已經完成國內修法程序，按照其規劃在進行當中。

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