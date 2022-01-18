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斯洛維尼亞總理：與台灣洽談互設代表處　挺台參與WHO

▲▼ 斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）。（圖／達志影像／美聯社）

▲斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林行健新德里18日專電

斯洛維尼亞總理楊薩最近接受印度一家國營電視台訪問時透露，斯洛維尼亞正與台灣洽談互設代表處，並稱中國對立陶宛的經濟報復，長久下來對各方都沒有好處。

印度DD India電視台昨晚播出楊薩（Janez Janša）視訊訪問，議題涵蓋COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、印度與斯洛維尼亞關係，以及歐亞政治形勢。

節目主持人詢問，斯洛維尼亞有無打算提升對台關係？楊薩回應，斯洛維尼亞與台灣保持正常的關係，並舉例說，他去年就曾與台灣衛福部長陳時中通話，交換防疫經驗。

楊薩說，他曾訪問過台灣，見證了台灣的民主，同時表態支持台灣參與世界衛生組織（WHO）。

主持人追問，斯洛維尼亞有無計畫像立陶宛一樣，提升與台灣的關係？楊薩透露，目前雙方正在洽設代表處。

楊薩說：「事實上，我們正在洽談互設代表處的事宜。當然，這不會是大使館的層級，而是跟在許多歐盟國家的層級一樣。如果我們早年就與台灣有強勁的合作關係，我們早就互設經貿辦事處了，這是互惠的事情 。」

他指出，兩岸之間的生意人有著密切的往來，北京沒有道理阻止其他國家與台灣建立經貿關係。

兩人會從斯洛維尼亞-印度關係談到台灣，是因為去年9月，楊薩會見去訪的印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar），之後的推特發文特別標籤（#）了台灣，引起主持人的好奇。

楊薩在節目中提到，斯洛維尼亞支持台灣人民的主權決定，不論是想加入中國、或是獨立生活，只要這個決定是在沒有外來壓力、軍事恫嚇的情況下所作，斯洛維尼亞都會支持。

關於立陶宛因准許台灣設立以「台灣」為名的代表處，而遭中國施行經濟報復，楊薩以「駭人聽聞」（terrifying）來形容這個「試圖孤立小國家」的作法。

楊薩說，經濟關係攸關共同利益，如果某一方試圖破壞這樣的關係，雖然短期內可能會達到想要的效力，但長期來看大家都是輸家。

他並指出目前全球重要議題除了俄羅斯與烏克蘭之外，就是亞太地區，呼籲印度與愛好和平的國家站在同一陣線，確保區域力量的平衡。

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