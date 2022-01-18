駕駛一招治「人肉占車位」倒車強行頂開2女　警認定：不涉及犯罪

記者鄭思楠／綜合報導

南京湯山一處地下停車場，日前發生一起離譜人肉占車位事件，南京市百聯奧特萊斯廣場，2名女子在地下停車場一個空的車格守著，結果一輛休旅車駕駛看到後，不管2女推擋哀嚎，直接倒車頂開2人，當場停進了車格內。事件曝光後，網友們一面倒怒讚司機「幹得漂亮」。

微博流傳的影片顯示，奧特萊斯廣場一處停車位被2名女子占位，但一輛休旅車見狀沒有離開，反而執意倒車入位，2名女子不甘示弱，硬是抵在車屁股要和休旅車比力氣。其中一名女子對車主大喊，「欸，怎麼有你這種人啊」，接著對友人喊，「拍視頻（影片），拍視頻」，同時打電話疑似報警，「嘿你好，有人在跟我搶車位，他整個壓著我的人。」

女子打電話同時，車主仍繼續倒車，直到車輛停妥，副駕駛座的女子下車後立刻和人肉占位的2人起口角，「還有人等車來的啊？當然不能等啊」，「這裡那麼多車位，妳能占這嗎，笑話！」。

▲2女人肉占車位遭駕駛倒車強行頂開。（圖／翻攝自影片）

人肉占車位一直是有爭議的方式，網友評論風向也一面倒挺司機，「首先，不提倡這種人肉頂著車，不讓人家停車的作法，要是車主稍微踩一點電門，後果不堪設想，太危險了。其次，各位讚同這種人肉占車位的方式嗎」、「這兩個女的好沒素質」、「沒車占車位本來就是耍流氓，給妳壓著也活該」、「心裡默默為車主喊一句，好漢，幹得好，有膽有識」。

對此，南京江寧警方發文回應，「商場公共停車場中的公共停車位，其使用主體為機動車，兩名女子在同伴車輛未到的情況下提前以人身搶占車位，並在他人車輛達到後拒不讓位，這種不當行為及類似不良風氣應該予以譴責和批評。」

但警方也稱，同時，駕駛員在明知車後有人且未經言語溝通的情況下，強行倒車，儘管車速較慢，仍有一定的危險性，雖不至違法或犯罪，但駕駛員應該瞭解該危險行為可能產生的後果，其行為仍受到批評。

警方表示，在此事件中，雙方都沒有故意擾亂公共場所秩序，且行為均未產生嚴重後果，警方對雙方分別進行了批評教育。

同時，警方要求，涉事商場加強停車場秩序管理，在醒目位置設立提示，明確機動車才是停車位的使用主體。