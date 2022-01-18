「超人」飛穿廂型車　驚悚畫面曝光！飛人身份揭曉竟是他

Only in Russia

(by Evgeny Chebotarev)pic.twitter.com/IOO7vk1s4k — David Batusanski (@d4vski) January 17, 2022

記者崔子柔／綜合報導

昨日晚間一個人飛穿廂型車的影片在網路上瘋傳，不少網友都被畫面驚呆，納悶是怎麼一回事，最後真相揭曉，影片中的主角是俄羅斯特技演員切博塔列夫（Evgeny Chebotarev）。

根據《每日郵報》報導，切博塔列夫在IG上PO出影片，他在3個月前摔傷脊椎，花了一段時間休養後，為了證明自己變得更加強壯，才決定進行這個他自己也沒看過的特技表演，成功吸引眾網友眼球。

▲切博塔列夫穿過廂型車。（圖／翻攝自推特）



從畫面中來看，切博塔列夫像是「飛穿」過整輛廂型車，僅用了差不多1秒的時間，不過從側拍畫面可見，切博塔列夫是先趴在一個木架上，再由廂型車以時速80公里的速度穿過他，最後跌落地面。

切博塔列夫先前因為拍攝駕駛BMW汽車飛越河川的特技摔傷脊椎，但熱愛跑酷的他，傷勢一復原又開始特技表演，影片讓不少網友嚇傻，不過得到粉絲的鼓勵，「太棒了，歡迎回來！」

▼側拍畫面。（圖／翻攝自推特）