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方芳比喻台灣像小孩！求祖國出手教訓「打兩巴掌他才知道厲害」

▲方芳接受《看台海》訪談。（圖／翻攝自微博）

▲方芳接受《看台海》訪談。（圖／翻攝自《看台海》，下同）

記者閔文昱／綜合報導

67歲的資深演員方芳（周正芳）縱橫演藝圈50多年，移居中國大陸生活，近日開心曬出領到「中國公民身分證」的影片，一度引發熱議。不過，她近日接受中國中央廣播電視總台《看台海》訪談時，提到台灣現況讓她不忍心看，想讓台灣重新回到曾經的美好，就是兩岸統一，甚至還稱「小孩不講理，有時打兩巴掌他才知道厲害。」

大陸官方「中國文化和旅遊部」24日發布修訂的《演出經紀人員管理辦法》，要求經紀人認同中國大陸憲法，2022年3月1日實施。該規範指出藝人經紀人必須考取資格證照，通過考試才能在大陸從事演出經紀活動，港澳台經紀人適用。對此，方芳接受《看台海》訪談時表示，這項規定理所應當，如果做不到那也不用來了，「大陸同胞也不稀罕你」。

▲方芳接受《看台海》訪談。（圖／翻攝自《看台海》）

方芳表示，自己在台灣長大，但台灣現在的狀況讓人實在不忍心看，「想讓台灣重新回到曾經的美好，方法很簡單，就是兩岸統一，由祖國的大家長來照顧這些孩子。」她笑稱，身為中國人，要講一句管小孩子的老話，「小孩講道理，就可以聽一聽；小孩不講理，有時打兩巴掌他才知道厲害。由衷期盼，看到兩岸和平統一的那一天。」

針對台灣民眾的評論，方芳直言，自己根本不在乎，「那健保卡又不是你恩賜給我的，你說我要剪掉，憑什麼你要我剪掉我就剪掉。」同時她也喊話，「我們的國家（中國）是我們大家共同來愛的，你要愛國，國家當然更愛你。你不愛國，你還非得讓國家和同胞都愛你，沒有這個道理。」

方芳強調，自己曾經看到台灣的美好，對於今天的台灣感到相當心痛，而要讓台灣回到像以前一樣，像現在的中國大陸一樣，「那就是只有回來才會好了嘛，只有回來了以後，由我們現在國家的大家長去照顧，這些孩子這些苗，才不會長歪。」

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