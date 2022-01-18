「8年級生的工作哲學」你中了幾點？絕對準時下班、用斜槓代替升職

文／職場人

繼上次「準時下班？不婚不生？『MZ世代8點特徵』364天超商便當只為當1天名牌族！」廣受討論之後，相信職場人也對「MZ世代」的特性有初步的認識，面對這群1990年代的員工、同事，我們可以更深入了解他們的工作習性，以利後續的合作及相處。下列編輯一樣整理了8個「8年級生常見的工作哲學」，來看看你或身邊的人中了幾點吧！

8年級生工作哲學1：堅持準時下班

▲8年級生常見的工作哲學（圖／pixabay，下同）



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不同於千禧世代，8年級生認為「上班是用自己的時間換取金錢」，他們不是完全不行加班，而是謝絕「因為不明確的事物而加班」。在他們的認知中，準時下班是合約保障的權利，若要額外付出就要提供相符的報酬。

8年級生工作哲學2：情緒勞動

職場人是否有注意到公司裡通常代接電話的瑣事都會是由新人負責，而8年級生時常承受的壓力除了工作壓力之外，還有來自人的壓力，比如明明有一堆待辦事項，卻還是電話一直響，導致工作不斷被打斷。對此，身為上一代或管理職，應該要多觀察員工的個性和喜好，每項工作都有對應的負責人，不要總是把「暫時性的工作」交派給新人。

8年級生工作哲學3：慣於平等思維

網路的發展是平等文化立足的根基，這是一個透過網路就能輕鬆取得資訊的時代，職場人不一定得爬到高位才能綜觀公司全局，也就是說即使只是公司內最初階的職員，與公司高層的資訊也不會差距太多，這也意味著高層的實權受到削弱，職場平等思維漸漲。

8年級生工作哲學4：補償還是剝削分得很清楚

「先進來公司好好打拼，日後升上主管就能領取更多年薪」、「把企業當成是自己的公司」......，諸如此類的話語職場人也覺得似曾相識嗎？8年級生認為未來的補償只是當下的剝削，公司與個人是勞雇關係，若遭遇不公正的待遇，他們會找出自救籌碼，所以「現在辛苦點，以後可以ＯＯ」對8年級生來說並不具說服力。

8年級生工作哲學5：用斜槓代替升職

普遍對8年級生來說「公司與我只是各取所需的合約關係」，8年級生會抽空自我進修，但目的不是為了把公司業務做得更好來獲得升遷機會，而是提高自己的身價，以便轉職至其他給予報酬更高的公司，又或者發展斜槓身份來賺取額外的收入。

8年級生工作哲學6：靠團隊合作拿學分的世代

「上司傳達命令，下屬執行」是上一代的垂直管理法，也是多數人習以為常的事，但在8年級生看來「水平工作模式」反而能產生更好的協同效果，他們偏好的是平等的團隊工作方式，每個人在職場上都有應盡的「角色」。不過，也有不少管理職認為表達意見的方式和分工可以水平，但責任仍是垂直的，身為主管要擁有更加細膩的領導力，比如讓員工覺得自己的意見是受到尊重，但也要讓他們學會接受、承擔自己的決定！

8年級生工作哲學7：需要「具體答案與指示」

在這科技發達的時代，8年級生能輕易獲得想要的資訊，也造就他們追求「快速、效率」的特性。同樣的，他們也期待上一代可以「具體地傳達待辦事項」而不是要他們自己想辦法找答案，這對他們來說不是訓練而是浪費時間。若想要差遣8年級生，最有效的方式就是告訴他們具體方法和正確答案，而不是用「你自己看著辦吧」的磨練來當考驗。

8年級生工作哲學8：個人主義

8年級生之所以上班，是為了能享受更多、更好的下班時光，公司聚餐對他們來說無疑是一種壓力，如果無法讓8年級生打從心底的感到自在或認同，他們可以獨飯、獨酒、獨旅，職場上反而一個人吃午餐更自在！

上述8點關於「8年級生常見的工作哲學」你符合了幾項呢？又或者，職場上同屬8年級生的員工、同事中了幾點？如果想要了解更多MZ世代的想法，可以參考《我們，MZ新世代》一書。

Source：《我們，MZ新世代》

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