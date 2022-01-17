6個浪費時間的「工作習慣」快改掉！提升專注力打造新年新效率

文／職場人

新的一年到來，職場人許下了什麼工作目標呢？讓自己加薪10％、完成ＯＯ專案、學習ＯＯ技能......，諸如此類的願景若沒有良好的專注力來執行，那麼也只是紙上談兵而已。之前《職場人Workworks》分享過很多培養早起效率、提升專注力的方式，今日編輯則要反過來帶職場人檢視日常6個可能會浪費時間的工作習慣，一起往下看吧！

無效的工作習慣1：注意力常被手機吸引

▲6個可能會浪費時間的工作習慣（圖／pixabay，下同）



[廣告]請繼續往下閱讀...

工作到一半，手機一響就馬上拿起來看；等待網站加載時間，想說滑個手機應該無妨，殊不知5分鐘、10分鐘、30分鐘就過去了，職場人也是屬於這種「注意力常被手機吸引」，導致一天浪費許多時間在社交媒體上嗎？

建議工作時，將滑手機與工作時間分清楚，工作時間規定自己完全不能碰手機，即使只是「為了等待而滑一下」也不行，在滑手機時也設定一個時間，時間一到就要馬上停止。

無效的工作習慣2：太多以為「一下子」的事

工作到一半，突然想到信件尚未回覆，於是打開郵件開始回信，接著信件回覆到一半，又想到還沒打電話預約與客戶餐敘的餐廳，於是你又跳去做別件事......，一整天工作看似忙碌，但實際上你可能沒有一項工作是完成的。有時候，會變成無效工作是因為我們有太多認為只要一下下就做好的事，導致事情太多、太亂而做不完。

建議職場人可以列一張「必做清單」，比如列出一天必須完成的3項工作，並在每天早上或下班前預留1小時，這1小時就是用來完成剩下不在「必做清單」內的瑣碎之事，比如回郵件、列隔天的待辦事項、整理文件資料、寫工作記錄等。

無效的工作習慣3：秒回別人的訊息

第3個無效的工作習慣是「常秒回別人的訊息」，根據研究顯示，當職場人的專注力被打斷，就得花至少30分鐘才能再回到專注力上，如果LINE、Slack訊息時不時就跳出來，而你又習慣秒回別人訊息，那麼一天的工作行程就會被切得很零碎，自然效率也不高！

建議職場人想專注工作時，若無法克制自己秒回訊息，可以將電腦版的LINE登出、手機調成勿擾模式，或是重新設定Slack的通知偏好等。

無效的工作習慣4：太多瀏覽器、太多頁籤

請職場人檢視一下，你的電腦網頁中是否也有過多的頁籤顯示呢？第4個無效的工作習慣就是「瀏覽器太多頁籤」，因為每一個頁籤其實都是一個吸引你注意的潛在因子，不只容易造成分心也可能會產生壓力，請給自己一個頁籤限制，比如每次都保持3-5個在網頁上就好，讓自己工作能更精簡以達效率。

無效的工作習慣5：不先思考問題本質

第5個無效的工作習慣是「不先思考問題，就急著解決問題」，當面臨一件事或一道難題，多數人都會以自身的習慣或經驗直接去做，但有時只是緩了當下之急，卻沒有根本上屏除問題。想讓自己成為效率高，同時工作成效又好的人。

首先要建立「不要立即執行解決方案」的習慣，而是先參與到問題之中，去思考「（原因）為什麼會有這樣的問題產生」、「（設想）如果我這樣處理，會有什麼結果？」、「除了常用的A方法，是否有B方法可以替代」，先預想結果再執行，避免浪費時間處理了不重要的問題，或是問題反覆產生導致工作效率降低。

無效的工作習慣6：參與過多不必要的會議

第6個無效的工作習慣是「參與過多不必要的會議」，你所參加的會議是否也常給人冗長、漫無目的的感覺呢？明明開了一整天會議卻還是沒有結論，每次開完會就提不起勁工作，如果你也有同樣感受的話，就代表這場會議是「不必要的」也是造成你無效工作的最大殺手。

建議職場人可以將會議視為「解決問題」而非「討論問題」，開會重點不是「參與話題」而是「回答問題」， 以上6個可能會浪費時間的工作習慣，職場人中了幾個呢？趁新的一年來臨，好好調整這些容易造成低工作效率的方式吧！

Source：huffpost

【延伸閱讀】

西班牙試行「週休三日」效率不跌反升？荷蘭還可申請「工作倦怠假」

朝九晚五對身體有害？英國研究「10點前上班等同於酷刑」效率反而低

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！