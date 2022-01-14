公司煮湯圓請同事吃「要相處很長時間」　人資看見...1句話掀論戰

▲你會在辦公室煮湯圓嗎？（示意圖／記者蕭筠攝）

記者李芷萱／綜合報導

你和同事相處融洽嗎？有人表示會在公司煮湯圓，因為要照顧好同事的生活和胃口，被人資同事看到後被說一句，「你真的是過與世無爭的生活」，也意外引發網友論戰，有人直呼「被酸都不知道」、「他的話意思感覺是覺得你太閒」，也有人力挺「我覺得很棒啊，不懂幹嘛酸他。」

一名網友在《Dcard》表示，他在茶水間煮薑湯和湯圓時被人資同事看到，他告訴人資同事因為天氣冷，所以想煮給同事吃，讓身體暖一暖，人資同事聽完後說「你真是過與世無爭的生活，以後人事室的活動，你也一起來幫忙好了。」對此原PO用微笑回應，並說明要怎麼煮薑湯才會人人都愛，「要把日子過的好，最重要的是照顧好同事的生活和胃口，因為他們要和你相處很長的時間。」

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對於原PO的行為和同事的回覆，大批網友表示，「覺得HR是在虧您吧」、「他的話意思感覺是覺得你太閒，說你這麼閒以後有活動來幫忙啊」、「只要你不尷尬，尷尬的就是別人！感覺背景就是很硬。」也有人覺得原PO沒問題，「還好吧，有這種同事很幸福啊」、「你來當我同事可以嗎」、「幫補血，原PO真的是好同事」、「一堆腦補原PO不知道的欸，聽得懂就一定要反擊嗎XD」。