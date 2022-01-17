7個職場小人常見的特徵：從不緊張、自帶「扭曲現實」的氣場

文／職場人

2022第一波水逆已經來臨，職場人做好應戰的準備了嗎？職場就如同小型社會，會遇到各種形形色色的人，有貴人也有我們害怕的職場小人。有些人表面上精神健全，卻有著不為人知的扭曲心性，乍看之下富有魅力、投人所好，但相處久了才知道自己被人掌控，下列編輯整理了7個職場上常見的人格陰暗面。

職場小人特徵1：外表談吐極富魅力

▲7個職場上常見的人格陰暗面（圖／pixabay，下同）



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第1個常見的職場小人特徵為「外表談吐極富魅力」，其實有不少病態人格乍看之下和常人無異，甚至具有高智商、冷靜的人格特質，可以堂而皇之站上大舞臺也不緊張。面對這類型的人，我們必須正確理解，如履薄冰地掌握、因應，才能與他們和平共處。

職場小人特徵2：自帶「扭曲現實的氣場」

第2個常見的職場小人特徵為「自帶『扭曲現實的氣場』」，這類型的人通常能言善道，能掌握你的性格喜好並加以應用說服，他們常常是職場裡負責帶風向的人的，與他們相處建議凡事要三思而行，不管是言論還是行為都先冷靜三分鐘再下決定，以免被牽著鼻子跑。

職場小人特徵3：習慣說謊、捏造經歷

第3個常見的職場小人特徵為「習慣說謊、捏造經歷」，職場人是否遇過一種連生活瑣碎的事都喜歡加油添醋或誇大其詞的人，這類型的人通常具有慣性說謊的特質，對於過往的經歷也喜歡無中生有，常讓人摸不清他哪句話是真哪句話是假，而他們最常做的事就是透過「話語」來操弄是非和人心，可能在職場上會拍主管馬屁，或是愛講八卦的人。

職場小人特徵4：做一般人覺得難為情之事

如同前述所說，病態人格不一定與殘暴的變態犯罪者畫上等號，有些甚至因為大腦杏仁核與前額葉皮質的連結特異，無法感同身受也不易恐懼，所以第4個常見的職場小人特徵為「能做一般人覺得難為情之事」，比如大膽決策毫不糾結、正面批判毫不畏懼等，若以優勢來看，可能會是職場上雷厲風行的統籌執行者。

職場小人特徵5：擅長交際

第5個常見的職場小人特徵為「擅長交際」，這類型的人親切、魅惑，是別人眼中的萬人迷，不過當有事件發生時，常常也對他人的處境難以感同身受，因為他們真正在乎與關注的人只有自己。

職場小人特徵6：鮮少覺得挫折

第6個常見的職場小人特徵為「鮮少覺得挫折」，這一類的人對很多事情都無感，甚至看起來對人生毫無目標，他們不太會受到外在的環境影響，比如受指責時不會引以為戒，即使在同事間不受歡迎也不引以為意，屬於活在自己世界中的一群。

職場小人特徵7：容易虎頭蛇尾

第7個常見的職場小人特徵為「容易虎頭蛇尾」，別以為這類型的人是光說不練的無名小輩，他們也有很大的機率是經歷與頭銜都是頗為華麗的人，可能因為見多識廣所以願景大、口氣也大，但能力是否有跟上還有待觀察，若是有始無終、光說大話的人可能就得多加注意，因為他們最有可能是職場上的雷隊友！

以上7個職場上常見的人格陰暗面分享給各位職場人，在看這些人格特質的同時，你心中有沒有浮現一位符合的人選呢？或許，他就是你應該拿捏好距離的對象哦！

Source：《渣男，病態人格：精神科醫師剖析7種人格違常渣男，遠離致命愛情》、

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