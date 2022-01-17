LIVE／亞東醫院護理師確診「感染源不明」　侯友宜最新說明

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17日）公布國內新增17例本土個案，其中14人和西堤染疫相關，另還有亞東醫院1名護理師染疫。有關新北市今新增2例確診個案，新北市長侯友宜15時親自召開記者會，說明疫情最新發展。

新北市長侯友宜上午受訪指出，新北市如果有新個案，馬上立即快篩，然後再做PCR；至於擴大停課措施，必須看個案接觸的範圍，在中央相關規定之下，地方政府也要看疫情擴散程度，採取更快速的反應。

指揮官陳時中說，今日零星個案中有一確診者為亞東醫院護理師，周邊、親密接觸、病房相關人員檢驗都是陰性，現在要做基因定序釐清病毒、傳染源來源為何。

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增65例COVID-19確定病例，分別為17例本土個案及48例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為8例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為28例男性、20例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲，分別自美國(28例)、菲律賓(2例)、法國、愛爾蘭、荷蘭、哥斯大黎加、加拿大、丹麥及德國(各1例)移入；另11例調查中。入境日介於今(2022)年1月2日至1月16日。