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超傻萌「退休搜救犬」找溫暖的家　北市消防局徵寄養家庭

▲外表超傻萌的拉不拉多搜救犬EVA屆齡退休，台北市消防局17日公開招募寄養家庭。（圖／記者張君豪翻攝）

▲外表超傻萌的拉不拉多搜救犬EVA屆齡退休，台北市消防局17日公開招募寄養家庭。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市消防局幫退休搜犬找家！為鼓勵民眾參與搜救犬馴養工作，其實2015年8月28日起就開放退役搜救犬給民間愛犬家庭寄養，迄今已有10隻搜救犬由愛犬人士馴養。北市消防局本月17日再次開放退役搜救犬Eva讓愛犬民眾寄養，申請期限自即日起至111年2月15日止。

北市搜救隊搜救犬小組從2000年9月21日成立至今，多次代表台灣執行跨國救援作業，包含伊朗震災、印尼海嘯、中國四川震災等跨國救援任務都曾留下北市特搜隊搜救犬足跡。

▲外表超傻萌的拉不拉多搜救犬EVA屆齡退休，台北市消防局17日公開招募寄養家庭。（圖／記者張君豪翻攝）

▲外型超傻萌的拉不拉多搜救犬EVA屆齡退休，台北市消防局17日公開招募寄養家庭。（圖／記者張君豪翻攝）

這些搜救犬每年均多次支援各縣市風災、震災、山難等重大意外事故，包含高雄氣爆、2016年台南維冠金龍大樓地震倒塌、2018年花蓮地震及2021年台鐵太魯閣號事故等救援任務，但搜救任務對於搜救犬年齡、體能反應均有嚴格限制，消防局這次開放一退休的搜救犬Eva（雌性、8歲、拉布拉多犬種）供愛犬民眾申請寄養。

消防局指出：申請民眾須具備愛心、愛護動物，並願意配合台北市搜救隊搜救犬小組定期訪視寄養搜救犬，有意願者可填妥申請書向消防局申請，由搜救犬小組搜救犬小組依申請意願、飼養知識與經驗、犬隻飼養環境、活動空間及其他相關配套措施等因素綜合評估，選出對退休搜救犬最好的寄養家庭。

有意願申請民眾，可透過網路下載並填寫申請書與電傳消防局該業務承辦人洽詢。

消防局災害搶救科隊員羅國銘、電話:02-2729-7668轉6323；電子信箱:k226061@tfd.gov.tw
申請書相關文件可紙本郵寄到台北市政府消防局
地址：11073 臺北市信義區松仁路1號8樓　羅國銘先生收
申請書下載網址
作業規定下載網址
 

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