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雲林縣警察局長朱宗泰告別式　內政部長徐國勇親頒褒揚令

▲雲林縣警察局長朱宗泰靈柩覆蓋國旗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲內政部長徐國勇轉頒褒揚令由朱宗泰局長遺孀受贈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局長朱宗泰投身警政工作，雖積勞成疾依舊堅守崗位，戰戰兢兢毫不懈怠。罹癌後，所有公務仍親力親為，病榻期間仍掛心工作，惟天不假年，終究敵不過病魔，於2021年12月20日離世，警職生涯37年戮力從公，大半生貢獻警政治安，如今畫下句點，享年62歲，警界痛失一位優秀幹才。

▲雲林縣警察局長朱宗泰靈柩覆蓋國旗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 內政部長徐國勇頒三等楷模獎章及三等內政專業獎章。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

朱故局長治喪委員會於12月29日下午在臺北市立第一殯儀館景德廳舉辦告別式，各界紛紛含淚上香哀悼。為表揚朱局長對維護社會秩序有卓越貢獻，今日的告別式由內政部長徐國勇頒發褒揚令、三等楷模獎章及三等內政專業獎章，並在公祭儀式上靈柩覆蓋國旗及警旗，弔念他一生在警界無私的付出，儀式最後由雲林縣警察局同仁列隊，向這名「警界鐵漢」致敬，場面莊嚴肅穆，靈柩隨後移至二殯火化，靈位入祀內湖警察公墓。

▲雲林縣警察局長朱宗泰靈柩覆蓋國旗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警察局長朱宗泰靈柩覆蓋國旗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

朱宗泰於中央警官學校刑事警察學系第49期畢業，刑事出身的他，職務歷練完整，參與偵破多起國內指標性案件，去年9月25日榮任雲林縣警察局局長，凡事事必躬親，是同仁心中的拼命三郎，如今離世，令雲林縣警察局的所有同仁感到不捨。

▲雲林縣警察局長朱宗泰靈柩覆蓋國旗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲朱故局長治喪委員會於12月29日下午在臺北市立第一殯儀館景德廳舉辦告別式，各界含淚上香哀悼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


 


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