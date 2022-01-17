「沒確診被當異類！」　留美生曝現實風向：早晚會染疫

記者邱晟軒／綜合報導

Omicron變異株壓境，本土疫情延燒！不過對於有許多人喊出「病毒共存」一事，有網友就發文表示，Omicron確診後的症狀其實不輕，不該輕敵。貼文曝光後引起熱議，有曾確診的留美網友更直言在國外「你沒確診還會被當異類！」

有一名網友在批踢踢八卦板以「Omicron的輕症也不輕啊」為題發文，表示很多人都說 Omicron 輕症居多，但看到美國網紅莫彩曦跟她老公雙雙確診，症狀都是極度不舒服的那種，其中包括嚴重頭痛、持續發冷發抖、胸悶以及極度疲累等。

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▲ 本土疫情持續升溫。（圖／達志影像／美聯社）

該網友緊接著表示，雖然定義上還是在家修養就能好的輕症，但根本就比小感冒還嚴重許多啊，「有沒有共存派還是把Omicron想簡單了？」

貼文曝光後，引起網友紛紛回應，「跟原始病毒比算輕吧」、「打AZ也一堆人說被車輾過阿，根本誇大」、「很多感冒都會這樣啊！諾羅病毒還會烙賽」、「聽起來沒流感嚴重」、「你講那些症狀跟經痛差不多而已吧」、「就是感冒症狀而已啊，打疫苗的副作用也差不多」。

▲留美網友親曝自己確診後的症狀。（圖／翻攝自PTT）

對此，還有一位住在美國的網友分享自身確診的經過，表示自己打了2劑莫德納仍染疫，期間沒失去味覺，沒發燒，沒喉嚨痛到不能講話，只有打噴嚏流鼻水還有咳嗽。

他指出自己應該是在聖誕假期的時候被朋友傳染，「真的很差勁，他們那一團裡面有人有症狀，沒跟我說還一起吃飯，後來檢測出陽性才告訴我，真的北爛」，結果跨完年2-3天後開始出現症狀，但也就這樣，沒有變得更嚴重，目前偶爾咳嗽而已。

針對美國疫情現況，他指出，現在美國風向是你還沒得的關在家保護自己，因為omicron傳播力有夠強，每天一百萬個case，有更多檯面下的數字是買完covid testing kit在家做完沒有回報。

該網友認為，你確診了然後康復，幾乎就是等於也打了加強針（booster），獲得天然抗體，可以在外面趴趴走，現在跟別人說沒得過新冠肺炎反而被當成異類，真的就是時間早晚問題，你也不會知道到底是被誰傳染的。