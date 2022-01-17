在戶外活動「口罩線突斷掉」！　網教3招立刻搞定：密合度100%

▲原PO好奇問，如果在戶外口罩線突然斷掉怎麼辦？（示意圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

疫情當下，口罩、酒精成為大家出門必備的單品，相信大家一定遇過，在外面活動時，口罩線突然斷掉，沒辦法戴在耳朵上的狀況，如果剛好沒有超商或是藥局，該怎麼辦？對此，網友們分享3大方法，快速解決，不過有網友提醒，「現在這種強制戴的時機，還是多帶幾個備用口罩在身上比較好」。

有網友在PTT發文，「口罩線斷掉有什麼緊急處理可以做？」這問題困擾他很久，口罩很常不小心斷掉，如果此時沒有備用的口罩，也沒有超商或是藥局可以買，真的會超恐慌的欸，「請問口罩線斷掉有沒有什麼緊急處理方法阿？只能在原地大哭嗎？」

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對此，網友分享3個招數，膠帶、訂書機、戳一個洞綁起來，「角角戳一個洞綁一下繼續用阿」、 「我都用釘書機 」、 「用指甲挖扯一小孔，將線穿入打死結」、 「用膠帶黏在臉上」、 「拿鑰匙戳一個洞，綁起來」、 「隨身帶膚色透氣膠帶啊，掉了就貼在臉上」、 「拿膠帶黏在臉上，密合度100%」、 「便利商店都有釘書機可以借用」。

另外，也有網友透露，「捷運站有簡易型的，可以跟站務員拿」、「很多單位都有提供口罩啦，講一下就會給」。不過多數網友仍建議，還是多帶幾個在身上比較保險，「說真的，用個夾鏈袋多帶一些實在點」、「多帶一個在身上很難嗎」。

▼網友分享口罩線斷掉的補救方式。（圖／翻攝自PTT）