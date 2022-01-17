台北最強鴛鴦鍋？麻辣控揭「3家神店」太過癮：牛奶湯底也好吃

▲哪家火鍋特別好吃？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

在冷冷的天氣吃麻辣鍋真的超過癮，就有網友發文詢問，台北有沒有哪家火鍋特別好吃？最好是鴛鴦鍋，預算1000元以內。問題曝光後，不少老饕都狂推無老鍋、好食多和肉老大，直呼這3家真的超讚！

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「台北好吃的火鍋推薦」為題發文，提到天氣冷的時候就好想吃火鍋，他個人特別喜歡吃辣，尤其是有鴨血的麻辣鍋。

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不過原PO表示，因為同行的好友不吃辣，所以希望能找到有多種湯底可以選擇的火鍋店，最好是鴛鴦鍋。至於火鍋店是單點或吃到飽都可以，每個人預算1000元以內，大家有推薦的嗎？

▲網友力推3家神店。資料照，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

貼文曝光後，被比較多人點名的就是無老鍋、好食多和肉老大，「無老鍋+1，我不吃辣的朋友說鴛鴦鍋的白鍋好好吃」、「唯一推薦好食多四川麻辣」、「好食多推推」、「中山站附近的肉老大，鴨血超Q嫩又入味，覺得完全不輸其他間麻辣鍋」、「推肉老大，不吃辣也有牛奶鍋，雙重滿足」、「我也超愛麻辣鴨血！肉老大很讚」、「肉老大湯頭選擇很多」。

此外，也有網友分享其他答案，「八條老宅啊」、「東區忻殿堂」、「新馬辣經典麻辣鍋」、「吃過22:02之後就無法離開他們的醬了」、「火鍋吃到飽選有之和牛吧，推888元價位，目前市面上落在這價位區間的沒一家能打」、「詹記」、「草原風蒙古火鍋，香辣、養生湯頭都不錯」。