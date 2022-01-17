佛跳牆什麼食材最多餘？　網一面倒點名「它」：毀整鍋

▲春節將至，大家都在準備採買年菜了。（示意圖／記者許宥孺攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

農曆春節即將來臨，許多民眾已開忙著準備年菜，其中「佛跳牆」是年除夕圍爐最經典的一道菜，不過就有網友好奇，佛跳牆裡這麼多料，大家覺得「最多餘的食材是什麼？」意外引起網友熱議。

一名網友在PTT八卦板以「佛跳牆中最多餘的食材是什麼」為題發文，表示過年要到了，佛跳牆在此時是熱門料理，心想過年也來準備，「剛剛看了一下材料，才發現佛跳牆這麼有料」，從網頁顯示來看，共有15種食材在裡面，包含雞肉、竹笙、排骨、海參、栗子、鵪鶉蛋、干貝、花膠、火腿、冬菇、冬筍、鮑魚、鯊魚（魚翅、魚皮）、白菜以及芋頭，就算少了一兩樣應該也吃不出來，搞不好更美味，好奇問「那麼佛跳牆中，最多餘的食材是什麼？」

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貼文一出引起熱議，不少網友都一面倒點名芋頭，「芋頭無誤，湯都變濁了」、「佛看到芋頭都跳牆了」、「芋頭，嘔嘔嘔嘔嘔」、「芋頭，到底在裡面幹嘛的」、「佛看到芋頭都跳牆了」、「有芋頭整鍋不如直接吃廚餘」。

也有網友點名「栗子」，「栗子阿，意義不明」、「我討厭栗子」、「栗子無誤」「栗子，根本不可能入味」。

有人討厭，當然也有人喜歡，「芋頭是裡面最好吃的」、「怎麼那麼多人推芋頭，沒它會走味耶」、「芋頭是讓湯變濃好喝」、「栗子、芋頭很搭佛跳牆啊」。