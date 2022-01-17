才曬現場照「終於能逛巨城」爆確診足跡！網超抖：要感謝竹北遠百

▲在地人直言，若不是遠百吸走人潮，後果不敢想像。（圖／翻攝自臉書／新竹人新竹事）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人引頸期盼的「竹北大遠百」，14日一開始試營運，立刻吸引爆量民眾朝聖，就有新竹網友曬出巨城空盪盪照片，狂喜直呼「終於能好好逛街了」，沒想到晚間立刻爆出確診者足跡，而不少鄉親則越想越怕，表示要感謝竹北大遠百，不然後果一發不可收拾。

一名網友昨（16）日下午在「新竹人新竹事」發文，曬出巨城當天的現場照片，相比以往，畫面中的商場人潮銳減，不過美食街仍有排隊人龍，而他則笑說「有人回報，今天適合去巨城逛街，好停車不人擠人。」

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原本不少新竹人感動回應，「感謝竹北遠百，這樣我可以去逛巨城了」、「難得汽車不用排隊直接停」、「爽到新竹人」、「爽啦，終於能好好逛了」、「太好了！感謝竹北遠百的消費者！祝你們購物愉快」、「多空曠，可以去翻滾了」。

▲竹北大遠百展店試營運，現場排起恐怖人龍。（圖／翻攝自臉書／新竹爆料公社）

沒想到，當晚就爆出有確診者足跡，「案17932」明新科大生曾到過藏壽司巨城店用餐，目前全館停止營業1天，藏壽司則暫停營業3天

消息爆出後，在地網友卻想越怕，直言要不是竹北大遠百吸走不少人潮，後果不堪設想，「好險沒去」、「原po是不是GG了」、「幸好這幾天去巨城的人變少」、「我妹本來在巨城上班，還好這幾天都去竹北遠百支援」、「竹北遠百救援」。