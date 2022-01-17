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日本增2.5萬例↑　東京占床率達標！首都圈19日決定「升級警戒」

▲▼日本疫情,東京疫情,東京街頭,日本街頭,涉谷。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京的病床使用率就快要達到籲請發布蔓延防止重點措施的標準。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本16日新增2萬5658例確診，同時也是連續第2天全國確診人士超過2.5萬大關。由於東京都16日的病床使用率已經來到19.3%，就快要超過當初知事小池百合子預先設定的籲請「蔓延防止措施」的20%，因此包含東京、埼玉、千葉以及神奈川在內的首都圈已開始討論是否升級警戒，預計19日將正式決定。

根據《富士新聞網》、《日本新聞網》報導，日本16日新增2萬5856例確診，其中東京連續第3天超過4000例，新增4172例，其次則為大阪的3760例，另外共有8個府縣創下疫情爆發以來的最高確診數字。

▲▼新冠,日本。（圖／路透）

▲屆時東京若提升警戒，整個首都圈也會一起加強封鎖。（圖／路透）

隨著疫情再度升溫，東京都知事小池百合子曾明言，一旦東京的病床使用率超過20%將會籲請宣布蔓延防止重點措施，超過50%則是籲請宣布緊急事態宣言。根據東京都政府最新數據，16日的病床使用率已經來到19.3%。對此，日本政府內部人士表示，包含東京都在內，只要有地方政府提出申請，都會迅速進行判斷。

多名政府與執政黨相關人士指出，目前包含東京、埼玉、千葉以及神奈川在內的首都圈1都3縣已經在討論是否要共同籲請中央發布蔓延防止重點措施，加強警戒，而三重縣與熊本縣似乎也正在考慮。

對此，首相岸田文雄預計與閣僚協商，最快19日就會召開對策本部正式決定。目前日本共有3縣處於蔓延防止重點措施，分別為沖繩、山口、廣島，期限至31日。

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