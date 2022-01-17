同事點最貴套餐「要求AA制」　神邏輯被罵爆！網眼尖笑：妳賺到

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前和兩名同事吃飯，當天她們各自點套餐，但在結帳時，「吃最貴」的人竟要求AA制，讓她氣得想直球理論，但被攔住只好作罷。神邏輯刷新大家三觀，同時也有眼尖網友笑說，「妳還賺到欸！」

女網友在Dcard提到，當天她點了130元套餐，同事A點100元、同事B則點140元的，飯桌上也沒有分食的動作，但在結帳時，同事B竟要求分攤總金額，經計算無條件進位為124元，對方甚至補了一句「多出來的錢投愛心零錢箱。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這番話讓她傻眼，忍不住想質問同事B，「為啥各吃各的還要AA」，但因為同事A攔住她，才沒真的問出口。事後，對方還豁達地反過來安慰她，「就當花小錢看清一個人，以後別跟她有太多金錢上的往來就好！為了幾塊錢吵起來有點浪費時間。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫 pixabay）

對此，網友們氣得直呼，「點最貴的然後還要大家平分，如果只是一般同事，這樣做人情很沒必要，反而有可能會被常常佔便宜」、「又不是吃合菜，這種還AA三小」、「這同事我不行欸！這邏輯超級詭異」、「省錢小妙招」、「無條件支持鬧翻」；不過有眼尖網友發現，原po還倒賺6塊錢，「同事A虧最多」、「這樣妳還賺欸」。

另外，也有人好奇為何不分開結帳？對此，原po解釋，當下是同事A說要幫忙結帳，「我跟她都把錢放桌上了，才有同事B的奇葩分錢邏輯，但A攔住我之後，就笑笑地把我放在桌上的130元拿走去付錢了。」