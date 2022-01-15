直男錯發曖昧訊息　男上司秒讀「反丟球」！眾喊在一起…結局曝

▲原PO訊息傳錯人了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

有時訊息傳太快，沒仔細看清楚，很有可能傳錯人，一名男網友表示，本來想要關心曖昧對象，結果傳給不熟的男上司，想立即刪掉時對方竟然已經已讀了，還回「你都看到嗎？謝謝關心」他本打算敷衍帶過，怎料上司卻問「你不想知道我心煩的事嗎？」貼文曝光後，引起許多網友歪樓留言，「愛情來得太快」。

男網友在Dcard上發文，傳了一封訊息想關心曖昧對象，卻意外傳給不熟的男上司，「今天你好像心情不太好，如果有什麼可以跟我說喔，我會永遠支持你」，想刪掉訊息，沒想到對方竟然已讀了，還回「只是工作上的煩心，你都看到嗎？謝謝關心，你呢？工作還好嗎？」

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由於實在太尷尬，他僅回「最近很好，這麼晚打擾了，晚安」，想快點結束話題，沒想到對方竟回「你不想知道嗎？我心煩的事」，他不知道要回覆什麼，真的超尷尬，只好回「阿」、「喔」、「想」。隔天上司感謝他的關心，他則回「沒事沒事，我應該的，下屬應該了解上司的煩惱」，想快點結束這段尬聊。

▲原PO跟男上司超不熟。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，引起網友們討論，「順勢聊下去，可能從此一帆風順」、「感覺男上司非常想繼續跟你聊下去」、「他感覺對你很有意思欸」、「也太real反應，快笑死了好有畫面」、「還好你沒說永遠愛你」、「他傳的比你的訊息更曖昧欸」、「人家丟球了，還不接，升官發財的機會」。

原PO更新後續的對話紀錄，男上司說「工作上我會比較認真，但下班後可以不用太拘謹」，無心之舉讓原PO與上司似乎變成好友，事後，他把這件事情跟曖昧對象說，對方還笑說「你們什麼時候要在一起？」他則是無處話淒涼。