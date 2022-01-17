捷運遇「個人物品佔位」說了也不理　網舉「挖眼案」勸：離他遠點

▲捷運上有時會遇到乘客拿東西佔位。（圖／截取自Dcard）

實習記者林郁婷／綜合報導

在上下班的尖峰時間搭乘捷運，常常是一位難求。一名網友就抱怨，難得在捷運上看到有空位，卻被坐在旁邊的人放了東西放在上面，就算出聲提醒也不拿走，讓原PO直呼「怎麼有這麼厚臉皮的人」，引發網友熱議。

一名女網友在Dcard以「捷運怪人」為題發文，表示難得在上捷運看到有位子可以坐，正開心時，發現先坐的人竟把東西放在上面，但即使「說了不好意思結果都不拿開」，讓原PO痛批「怎麼有這麼厚臉皮的人⋯心情都變差了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出許多網友紛紛留言表示，「超沒品……真的是欠檢舉欸」、「車上人多的時候有人把自己東西拿來佔一個座位真的是腦袋有洞」；也有人建議直接坐下去，「我都直接坐下去，他們東西就會自動拿開」、「我都裝沒看到直接坐下去」。

▲網友建議可以直接坐在紅色框區域。（圖／截取自Dcard）

不過也有不少人認為，遠離那個人才是安全的作法，「這種人我也不太想坐他旁邊，感覺就是怪人」、「沒事啦，站一下不會死，你叫他拿走可能就會死」、「碰到這種，其實我會遠離」、「還是別坐比較安全小心引來殺身之禍」、「其實我覺得不講也是安全，誰知道那個人是不是有攻擊性的神經病，挖眼案也只是請對方戴口罩而已」。