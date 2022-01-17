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法國會批准疫苗通行證新法　出入餐廳須出示接種證明

▲▼ 法國,新冠疫情。（圖／路透）

▲法國民眾未來出入餐廳必須出示接種證明。（圖／路透）

文／中央社巴黎16日綜合外電報導

法國國會今天最終批准政府所提的多項最新防疫措施，當中包括反疫苗抗議民眾最不滿的疫苗通行證。

路透社報導，法國國民議會（國會下議院）以215票贊成、58票反對通過這項法規，預計將在未來數日內生效。

在野政黨曾質疑，防疫新法的若干規範太嚴苛，如今獲得國會最終批准，使政府得以規範民眾出入公眾場所如餐廳、咖啡廳、戲院及搭乘長途列車，必須出示接種疫苗證明。

目前，凡是近期經篩檢呈陰性而未接種疫苗的民眾仍可進入上述的公眾場所，根據法國衛生部15日統計，法國總人口中將近78%已完整接種疫苗。

即將在4月競選連任的總統馬克宏本月告訴「巴黎人報」（Le Parisien），他就是要藉由造成生活上的種種不便，「惹毛」不注射疫苗的民眾，促使他們終究還是得伸出手臂接種。

15日巴黎及其他若干城市約有數以千計反對疫苗的抗議民眾走上街頭，表達對新法的不滿，不過就在馬克宏發表談話後，比起上週抗議民眾的人數可說是銳減。

當前法國正在因應第5波疫情，近期每日新增確診病例屢屢超過30萬，儘管如此，比起前年3月至4月間的首波疫情，目前躺在加護病房的重症患者少很多。

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