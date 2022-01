東加火山威力等於千顆原子彈！災後照片首曝光　水被污染空氣有毒

▲東加災後首批照片曝光。(圖/翻攝自推特/@JoLatuSanft)

記者葉睿涵/編譯

東加海底火山連續大規模噴發,釋放出相當於1000顆廣島原子彈的能量,引發劇烈海嘯。現場畫面顯示,大量火山灰如今籠罩在整個東加上空,污染了水源和空氣,街道也處處可見散落的混凝土、石頭和樹木,場面慘不忍睹。當地的海嘯警報至今仍在持續,但由於通訊受限,目前外界還無法得知東加確切的傷亡報告。

據《紐西蘭先驅報》報導,海嘯襲擊東加後,國內的供電、通訊和網路就全部中斷,導致外界無法及時得知當地的傷亡狀況和災情。隨後,《紐西蘭先驅報》從Facebook取得未經證實的消息,網友聲稱當地仍在不斷發出海嘯警報,但政府允許加油站、麵包店和商店從上午10點營業至下午2點,為人民供應必需品。

Day after… emerging to pick up the pieces… as Tongans always do.. and since it is Sunday folks even had time to go to church and praise the Lord for lives still intact. #Tonga #Resilience #tongatsunami pic.twitter.com/0NtRAKWc15