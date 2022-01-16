東加火山威力等於千顆原子彈！災後照片首曝光　水被污染空氣有毒

▲東加災後首批照片曝光。（圖／翻攝自推特／@JoLatuSanft）

記者葉睿涵／編譯

東加海底火山連續大規模噴發，釋放出相當於1000顆廣島原子彈的能量，引發劇烈海嘯。現場畫面顯示，大量火山灰如今籠罩在整個東加上空，污染了水源和空氣，街道也處處可見散落的混凝土、石頭和樹木，場面慘不忍睹。當地的海嘯警報至今仍在持續，但由於通訊受限，目前外界還無法得知東加確切的傷亡報告。

據《紐西蘭先驅報》報導，海嘯襲擊東加後，國內的供電、通訊和網路就全部中斷，導致外界無法及時得知當地的傷亡狀況和災情。隨後，《紐西蘭先驅報》從Facebook取得未經證實的消息，網友聲稱當地仍在不斷發出海嘯警報，但政府允許加油站、麵包店和商店從上午10點營業至下午2點，為人民供應必需品。

Day after… emerging to pick up the pieces… as Tongans always do.. and since it is Sunday folks even had time to go to church and praise the Lord for lives still intact. #Tonga #Resilience #tongatsunami pic.twitter.com/0NtRAKWc15 — Josephine Latu-Sanft (@JoLatuSanft) January 16, 2022

網上據信是來自哈派群島（Ha'apai）的現場畫面可見，當地的洪水已經退去，但街道上仍散落著大塊的混凝土、石頭和樹木，路邊甚至還有一些不知從何而來的醃牛肉。當地網友聲稱，火山釋放的火山灰依舊懸浮在東加上空，導致水源全部被污染、無法飲用，而政府也呼籲人們，只能飲用瓶裝水。

東加國內如今處處瀰漫著濃濃的硫磺味，空氣中也存在著毒氣，導致他們必須一直戴口罩，不過樂觀的東加人在意外發生的隔日，依舊如往常般到教堂去做禮拜，以感謝上帝保佑。紐西蘭外交部發言人表示，由於通訊受限，目前外界還未收到來自東加官方的傷亡報告，但紐西蘭已正式提出向東加提供援助。

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