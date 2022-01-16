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東加火山威力等於千顆原子彈！災後照片首曝光　水被污染空氣有毒

▲▼東加災後景象。（圖／翻攝自推特／@JoLatuSanft）

▲東加災後首批照片曝光。（圖／翻攝自推特／@JoLatuSanft）

記者葉睿涵／編譯

東加海底火山連續大規模噴發，釋放出相當於1000顆廣島原子彈的能量，引發劇烈海嘯。現場畫面顯示，大量火山灰如今籠罩在整個東加上空，污染了水源和空氣，街道也處處可見散落的混凝土、石頭和樹木，場面慘不忍睹。當地的海嘯警報至今仍在持續，但由於通訊受限，目前外界還無法得知東加確切的傷亡報告。

據《紐西蘭先驅報》報導，海嘯襲擊東加後，國內的供電、通訊和網路就全部中斷，導致外界無法及時得知當地的傷亡狀況和災情。隨後，《紐西蘭先驅報》從Facebook取得未經證實的消息，網友聲稱當地仍在不斷發出海嘯警報，但政府允許加油站、麵包店和商店從上午10點營業至下午2點，為人民供應必需品。

網上據信是來自哈派群島（Ha'apai）的現場畫面可見，當地的洪水已經退去，但街道上仍散落著大塊的混凝土、石頭和樹木，路邊甚至還有一些不知從何而來的醃牛肉。當地網友聲稱，火山釋放的火山灰依舊懸浮在東加上空，導致水源全部被污染、無法飲用，而政府也呼籲人們，只能飲用瓶裝水。

東加國內如今處處瀰漫著濃濃的硫磺味，空氣中也存在著毒氣，導致他們必須一直戴口罩，不過樂觀的東加人在意外發生的隔日，依舊如往常般到教堂去做禮拜，以感謝上帝保佑。紐西蘭外交部發言人表示，由於通訊受限，目前外界還未收到來自東加官方的傷亡報告，但紐西蘭已正式提出向東加提供援助。

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