世界佛教正心會行動佛殿祈福護生　疫情早日息沒災去福臨

▲台南市龍崎區長顏振羽（中）感謝世界佛教正心會致贈感謝狀，由嘉義胡會長（左）代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

世界佛教正心會行動佛殿143站抵達台南龍崎文衡殿前廣場，為慶祝紀念第三世多杰羌佛日，該會指導金剛上師恆性嘉措仁波且，率領弟子於行動佛殿舉辦「慶祝第三世多杰羌佛日行動佛殿環島祈福暨護生法會」，以示恭敬佛陀、十方諸佛。

▲行動佛殿143站台南龍崎舉辦護生法會，恆性嘉措仁波且（中）感謝龍崎區長顏振羽、立委陳亭妃林子傑秘書等人士蒞臨祈福。

1月15日星期六早上，由最近新發行個人單曲巧克力的滋味的素人歌手江以安，療癒的歌聲讓台下聽眾聽得如癡如醉，接著正心合唱團、正心戲曲帶來精湛的歌唱及戲曲演出，隨後龍崎區長顏振羽、中坑里陳茂全、立委陳亭妃秘書林子傑、立委王定宇曾秘書及東洋窗簾郭錦樺女士等到場祈福。

龍崎區長顏振羽表示，非常開心世界佛教正心會行動佛殿來到龍崎舉辦祈福法會，祝福大家身體健康，法會順利成功，而三位法會功德主朱峰森、施佩伶及林振宇雖然年輕，但明白護持佛法、法會功德相當大，能夠來參加法會更是殊勝，邀請所有大眾把握時間修行學佛。

該會指導上師恆性嘉措仁波且表示，能在台南龍崎於行動佛殿以盛大的法會恭賀「第三世多杰羌佛日」，這是世界上唯一政府頒布的佛陀之日，是佛教徒極大的榮耀，其源自於2010年1月19日，也就是世界佛教教皇南無第三世多杰羌佛在獲得馬丁路德金國際服務及領袖獎的第3天，美國首都華盛頓市葛瑞市長特別宣布當天為「第三世多杰羌佛日」，他並號召大家向南無第三世多杰羌佛致敬！世界佛教正心會特別在1月15日提前慶祝，除了舉辦誦經法會，並在下午放生近30萬尾「地龍」，更募集十方愛心將經佛菩薩加持的物資發送給當地弱勢家庭。

行動佛殿的目的就在弘揚世界佛教教皇南無第三世多杰羌佛教法，邀請善信大眾蒞臨佛殿誦經祈福，祈請十方諸佛菩薩護佑加持，國泰民安，世界和平，眾生永昌，世界各地疫情早日息沒，災去福臨。