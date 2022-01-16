再槓陳時中不禁內用！醫師自首打羽球「口罩沒戴好」　最後1句酸爆

▲目前仍開放餐飲內用。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者黃可昀／綜合報導

Omicron病毒襲捲全球，台灣也無可倖免，看著上升的確診數，指揮中心再度繃緊神經。曾為了「不禁止內用」槓上陳時中的醫師陳昶宇PO文指出，他昨天去打羽球發現，雖說防疫指引規定室內外運動要戴口罩，但「根本一半以上時間都無法戴口罩，只好自己先承認，免得被拍照檢舉」，文末還不忘再酸指揮中心一句。

陳昶宇在臉書表示，他昨天去打羽球，「滿頭滿臉都是汗，就像泡溫泉一樣口罩全濕」，加上戴眼鏡會一直起霧，運動時口罩根本戴不住，下場馬上去擦汗、喝水，難免有將口罩暫時拉下來的時候，最後整場羽球打下來，一半以上的時間都沒辦法戴口罩，自己趕快PO文自首。

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▲疫情升溫，室內外運動都要戴口罩。（示意圖／記者周宸亘攝）



不過陳昶宇說了一句，「室內用餐也沒要禁的意思，想來Omicron應該是不太可怕，對吧？」暗指指揮中心規定室內外運動戴口罩，卻仍開放內用，讓群眾在沒戴口罩的狀況下一起擠在室內用餐。他在留言區補充，「還要看室內密度跟通風吧，（室內運動）人與人距離遠、沒面對面，再加上通風良好，風險不會高過吃飯，另外室內運動人數加總，也比每天室內用餐人數低得多。」

有網友留言，他昨天才吃完尾牙，心裡有點怕怕的。陳昶宇回應，「反正指揮中心也沒展現出很擔心的樣子，就先吃再說吧。」