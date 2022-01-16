列車進站遭推落軌！美亞裔女當場輾斃　遊民被捕吐舌喊：我是上帝

▲紐約市長亞當斯（Eric Adams）隨後在案發現場發表談話。（圖／翻攝自推特／＠nycgov）

記者葉睿涵／綜合報導

美國紐約地鐵站出現驚魂一幕，一名40歲的亞裔女子15日在時代廣場地鐵站候車時，慘遭一名非裔遊民推下軌道，導致女子在列車進站時被當場撞死。

綜合美媒報導，當地時間15日上午9點40分，譯音姓吳的亞裔女子（Michelle Alyssa Go）正在時代廣場地鐵站月台上等車。突然，61歲的非裔遊民馬夏爾（Simon Martial）急匆匆地從她後方跑來，將她推下軌道，導致吳姓女子被迎面駛來的列車當場撞死。

Unhinged homeless man Simon Martial admits to deadly Times Square subway shove, declares himself 'God' https://t.co/09RDiLas74 pic.twitter.com/RLObGY7m8r — New York Post (@nypost) January 16, 2022

馬夏爾事後到附近警局自首，他當時蓬頭垢面、衣衫襤褸，還聲稱死者並非他首個犯案目標。警方指出，馬夏爾在事發前9分鐘進入月台，他最初的目標是月台上的另一名女性，但由於對方警覺後逃開，因此馬夏爾最後轉移了目標，對吳姓受害者發動攻擊。

警方表示，吳姓死者和馬夏爾在事發前並無任何互動，因此警方將把這一次的事故列為「無端襲擊」，並以二級謀殺的罪名將馬夏爾拘留。警方的「仇恨犯罪工作小組」目前正在對此案進行調查，不過該小組未正式將此案列為仇恨犯罪偵辦。

Asian woman pushed to her death in front of a moving subway train by one Martial Simon—a mentally psychotic, homeless ex-con—this morning: Saturday, January 15, 2022 ~9:40 AM @ Times Square, New Yorkhttps://t.co/dR3stBq6FN pic.twitter.com/dG7uNNMyQ9 — Hugh Munch-Ulyss (@HughUlyss) January 15, 2022

當警方將馬夏爾帶往警局時，他不斷在鏡頭前對著記者吐舌嬉笑、自稱為「上帝」，甚至還對記者大罵髒話。據了解，此前有犯罪史的馬夏爾疑似患有精神疾病，還有多達10次的被捕紀錄，去年才剛獲得假釋出獄。

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