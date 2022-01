列車進站遭推落軌！美亞裔女當場輾斃　遊民被捕吐舌喊：我是上帝

▲紐約市長亞當斯(Eric Adams)隨後在案發現場發表談話。(圖/翻攝自推特/@nycgov)

記者葉睿涵/綜合報導

美國紐約地鐵站出現驚魂一幕,一名40歲的亞裔女子15日在時代廣場地鐵站候車時,慘遭一名非裔遊民推下軌道,導致女子在列車進站時被當場撞死。

綜合美媒報導,當地時間15日上午9點40分,譯音姓吳的亞裔女子(Michelle Alyssa Go)正在時代廣場地鐵站月台上等車。突然,61歲的非裔遊民馬夏爾(Simon Martial)急匆匆地從她後方跑來,將她推下軌道,導致吳姓女子被迎面駛來的列車當場撞死。

馬夏爾事後到附近警局自首,他當時蓬頭垢面、衣衫襤褸,還聲稱死者並非他首個犯案目標。警方指出,馬夏爾在事發前9分鐘進入月台,他最初的目標是月台上的另一名女性,但由於對方警覺後逃開,因此馬夏爾最後轉移了目標,對吳姓受害者發動攻擊。

警方表示,吳姓死者和馬夏爾在事發前並無任何互動,因此警方將把這一次的事故列為「無端襲擊」,並以二級謀殺的罪名將馬夏爾拘留。警方的「仇恨犯罪工作小組」目前正在對此案進行調查,不過該小組未正式將此案列為仇恨犯罪偵辦。

Asian woman pushed to her death in front of a moving subway train by one Martial Simon—a mentally psychotic, homeless ex-con—this morning: Saturday, January 15, 2022 ~9:40 AM @ Times Square, New Yorkhttps://t.co/dR3stBq6FN pic.twitter.com/dG7uNNMyQ9