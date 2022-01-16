　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

西堤群聚燒進校園！　鄭文燦估居隔人數：會超過2000人

▲桃園市長鄭文燦針對西堤餐廳群聚感染，透過疫調了解傳播途徑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦針對西堤餐廳群聚感染，透過疫調了解傳播途徑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、張靖榕／綜合報導

西堤群聚案燒進校園，桃園市長鄭文燦表示西堤餐廳工讀生在中壢高商就讀，不僅擴大傳播2同學，就讀東興國中的同住家人也確診，預估全市居家隔離人數會超過2000人。

桃園西堤餐廳爆發群聚感染，連帶有多名顧客與員工先後確診，市長鄭文燦15日在防疫記者會上表示，根據疫調傳播途徑判斷，西堤餐廳群聚感染一共有20人確診，大家仔細回想，從桃機手推車員工傳染給妻子居服員開啟好幾輪的傳播，「到中壢高商已經五輪，平均每三天就一輪」，我們一路追蹤，感謝所有採檢與防疫人員辛勞，市府未來會再努力圍堵防止病毒擴散。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦表示擴大採檢居隔疫調追蹤相當辛苦，各項工作都在連夜趕工，中壢高商目前81送集中檢疫所、29人自主健康管理；瓦城餐廳採檢31位、居家隔離11位、自主健康管理20位；西堤群聚案採檢95位、同住5位家人居家隔離、90位自主健康管理，全市居隔人數共1567位，估計此輪會超過2000人居家隔。

鄭文燦指出，這是屬於疫調傳播途徑判斷，裡面共有20人確診，包括行員本來只有1位，後來增至12位，西堤餐廳員工則有3位，顧客有5位，一共是20位。從這次的傳播鏈，也就是從1月3日開始，大家仔細回想，最初從桃機手推車員工傳染給妻子居服員，居服員到聯邦銀行健行分行開戶，聯邦銀行員工到西堤餐廳進行年終餐敘，餐敘時在這邊已形成感染，再衍生到中壢高商，大概平均三天就一輪，到中壢高商已經是第五輪傳播。

此外鄭文燦也宣布東興國中即日起停課14天至1月27日，採取停課不停學措施。桃園市內舉辦的各尾牙方面，桃園市府在本土疫情爆發之初就宣布政府及學校單位，尾牙、年終餐會一律取消或延至春節後，15日更建議民間尾牙、年終也延期或取消，減少傳播機會。

►睡覺也能暖到心坎裡

►最保暖的外套是這種材質！

ET快訊
日海嘯最新災情曝！23萬人避難　東加火山爆發噴巨量閃電
海嘯撲向全太平洋！東加「全島通訊斷」澳洲現1.3公尺高浪
快訊／西堤顧客確診！家人就讀「東安國中」　採檢結果出爐
第三劑預約中午截止！　錯過再等一周
火山爆出恐怖閃電蕈狀雲　「太平洋巨大白點」衛星影片曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

餐廳內用確定會傳染　醫揭4招自保！點名北北基桃注意

西堤群聚燒進校園！　鄭文燦估居隔人數：會超過2000人

MiiShare101未來網紅大賽網紅公益大賞　文藝系鄰家女孩丁小鈺奪冠

學測生物留意疫情、地科注意手寫題　必考重點看這裡

快訊／西堤顧客確診！家人就讀「東安國中」　採檢結果出爐

快訊／桃機「落地就採檢」！　洛杉磯航班2旅客陽性

把握最後幾小時！鋒面接近將變天　2地區濕涼一整周

快訊／海嘯抵達日本！恐影響台灣？　氣象局回應了

1922平台第三劑預約中午截止！錯過再等一周　北市接種下期加入

2天就傳第2波！台大醫看傳播鏈「一好一壞」　與病毒共存時間點未到

出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」

大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

女學生測跳遠突即興Breaking　全班笑噴！網歪樓：老師好帥

男大生偷騎同學黃牌重機！ 自撞「頭顱破裂」送醫不治

小S自嘲「只有我老公會家暴」虧哈林二婚　「鹹豬手襲胸」他想反擊...挑釁：你捏啊！

陸男打撞球太用力！母球飛起　跨隔壁球桌連進2球...對手傻眼

陳奕回家了！家屬含淚招魂　殉職飛官妹妹一次就聖筊

男大生偷騎同學26萬黃牌重機　失控自撞爆頭亡…最後身影曝

《全明星3》誰脾氣最差？小煜：就是他！　丟丟妹大吼叫賣...王子「嚇到往後彈」XD

光洙小心！《熊孩子》媽媽團搶李善彬當媳婦　鍾國媽也滿意...主持人：她有男友了！

餐廳內用確定會傳染　醫揭4招自保！點名北北基桃注意

西堤群聚燒進校園！　鄭文燦估居隔人數：會超過2000人

MiiShare101未來網紅大賽網紅公益大賞　文藝系鄰家女孩丁小鈺奪冠

學測生物留意疫情、地科注意手寫題　必考重點看這裡

快訊／西堤顧客確診！家人就讀「東安國中」　採檢結果出爐

快訊／桃機「落地就採檢」！　洛杉磯航班2旅客陽性

把握最後幾小時！鋒面接近將變天　2地區濕涼一整周

快訊／海嘯抵達日本！恐影響台灣？　氣象局回應了

1922平台第三劑預約中午截止！錯過再等一周　北市接種下期加入

2天就傳第2波！台大醫看傳播鏈「一好一壞」　與病毒共存時間點未到

海盜公布簽下張弘稜　簽約金約1400萬台幣

餐廳內用確定會傳染　醫揭4招自保！點名北北基桃注意

球員工會回饋列車前進彰化　蘇智傑、曾陶鎔一日教練

莫彩曦返美8月夫妻確診！台粉湧入祝福　深夜感動曝：謝謝一直對我們好

直擊金馬影帝火鍋店「幫客人量體溫」！下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

西堤群聚燒進校園！　鄭文燦估居隔人數：會超過2000人

佐佐木希獨扛家計…工作被問「腥夫題目」臉垮！　尷尬拒答強撐笑臉

洋基砸1.1億簽多明尼加遊擊大物　左右開弓5拍子好手

加油不加滿會讓車子更省油？日媒：請駕駛或乘客減肥還比較實際

美國德州猶太教堂傳4人遭挾持　警匪談判中

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

生活熱門新聞

快訊／海嘯抵達日本！恐影響台灣？　氣象局回應了

把握最後幾小時！鋒面接近將變天　2地區濕涼一整周

快訊／西堤群聚「延燒台北」！272人採檢最新進度曝光

預言本土病例下降！名醫：高峰已過

快訊／楊梅幼兒園分班職員曾到西堤用餐　2校預防性停課1天

快訊／曾到宜蘭玩2天！西堤工讀生同學足跡曝光

專責旅館保全嚇離職　北市聯醫回應

竹北大遠百第2天　人龍再排爆

1922平台第三劑預約中午截止！錯過再等一周

快訊／西堤確診客家人讀東安國中　採檢結果出爐

手搖杯狂漲　網：大家底線是多少

Omicron個案「6成是喉嚨痛癢」

快訊／中壢高商1030師生採檢結果出爐！

小港「最神肉圓」驚傳收攤！1粒12元傳說謝幕

更多熱門

相關新聞

快訊／曾到宜蘭玩2天！西堤工讀生同學足跡曝光

快訊／曾到宜蘭玩2天！西堤工讀生同學足跡曝光

聯邦銀行健行分行群聚染疫延燒至西堤牛排、中壢高商以及東興國中2校，今（15日）再增6例本土，分別是3名學生、3名顧客。其中，西堤牛排工讀生在中壢高商的同學（案17882）曾在1月8日、9日宜蘭遊玩，分別在羅東、五結留下足跡。

「恐怖傳播2途徑」重現！　醫示警：好久沒發生的事

「恐怖傳播2途徑」重現！　醫示警：好久沒發生的事

台新八德分行全行篩檢「呈陰性」　行員曝：還好都戴2層口罩

台新八德分行全行篩檢「呈陰性」　行員曝：還好都戴2層口罩

座位曝光！銀行「半開放式包廂」吃尾牙

座位曝光！銀行「半開放式包廂」吃尾牙

確診故意回台用健保？留學生轟「恐怖風向」

確診故意回台用健保？留學生轟「恐怖風向」

關鍵字：

西堤桃園居家隔離確診

讀者迴響

熱門新聞

海嘯抵達日本　居民急開車逃難

第二波海嘯衝擊影片曝！　大浪「湧進教堂民宅」

王心凌唱一半...他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

日海嘯最新影片曝！已現1.2公尺浪高　警戒擴大至本島

這世界差點就沒了李嘉欣！呼吸困難「4重要器官」被重創

日本發布海嘯警報　最高恐3公尺

快訊／海嘯抵達日本！恐影響台灣？　氣象局回應了

Toyz帶人堵前同事　經紀人曝內幕

清純女星遭逼下海拍片！拒演「慘被打斷肋骨」

快訊／Toyz詐賭丁特遭索賠600萬

騎車外套怎選？網推「平價服飾天王」：超保暖

劉樂妍赴陸謊報年齡「只有28歲」！　被女星檢舉

醉妹醒來「下半身失蹤」蹲路邊大哭：媽媽來接我

美CDC承認布口罩無效　促戴N95

把握最後幾小時！鋒面接近將變天　2地區濕涼一整周

更多

最夯影音

更多
出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」

出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」
大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

女學生測跳遠突即興Breaking　全班笑噴！網歪樓：老師好帥

女學生測跳遠突即興Breaking　全班笑噴！網歪樓：老師好帥

男大生偷騎同學黃牌重機！ 自撞「頭顱破裂」送醫不治

男大生偷騎同學黃牌重機！ 自撞「頭顱破裂」送醫不治

小S自嘲「只有我老公會家暴」虧哈林二婚　「鹹豬手襲胸」他想反擊...挑釁：你捏啊！

小S自嘲「只有我老公會家暴」虧哈林二婚　「鹹豬手襲胸」他想反擊...挑釁：你捏啊！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面