西堤群聚燒進校園！　鄭文燦估居隔人數：會超過2000人





▲桃園市長鄭文燦針對西堤餐廳群聚感染，透過疫調了解傳播途徑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、張靖榕／綜合報導

西堤群聚案燒進校園，桃園市長鄭文燦表示西堤餐廳工讀生在中壢高商就讀，不僅擴大傳播2同學，就讀東興國中的同住家人也確診，預估全市居家隔離人數會超過2000人。

桃園西堤餐廳爆發群聚感染，連帶有多名顧客與員工先後確診，市長鄭文燦15日在防疫記者會上表示，根據疫調傳播途徑判斷，西堤餐廳群聚感染一共有20人確診，大家仔細回想，從桃機手推車員工傳染給妻子居服員開啟好幾輪的傳播，「到中壢高商已經五輪，平均每三天就一輪」，我們一路追蹤，感謝所有採檢與防疫人員辛勞，市府未來會再努力圍堵防止病毒擴散。

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鄭文燦表示擴大採檢居隔疫調追蹤相當辛苦，各項工作都在連夜趕工，中壢高商目前81送集中檢疫所、29人自主健康管理；瓦城餐廳採檢31位、居家隔離11位、自主健康管理20位；西堤群聚案採檢95位、同住5位家人居家隔離、90位自主健康管理，全市居隔人數共1567位，估計此輪會超過2000人居家隔。

鄭文燦指出，這是屬於疫調傳播途徑判斷，裡面共有20人確診，包括行員本來只有1位，後來增至12位，西堤餐廳員工則有3位，顧客有5位，一共是20位。從這次的傳播鏈，也就是從1月3日開始，大家仔細回想，最初從桃機手推車員工傳染給妻子居服員，居服員到聯邦銀行健行分行開戶，聯邦銀行員工到西堤餐廳進行年終餐敘，餐敘時在這邊已形成感染，再衍生到中壢高商，大概平均三天就一輪，到中壢高商已經是第五輪傳播。

此外鄭文燦也宣布東興國中即日起停課14天至1月27日，採取停課不停學措施。桃園市內舉辦的各尾牙方面，桃園市府在本土疫情爆發之初就宣布政府及學校單位，尾牙、年終餐會一律取消或延至春節後，15日更建議民間尾牙、年終也延期或取消，減少傳播機會。