比利時女突被推落鐵軌！　列車司機神反應影片曝

(Vidéo choc)

Tentative de meurtre dans la station de métro Rogier à Bruxelles ce vendredi vers 19h40. pic.twitter.com/dT0ag5qEFu — Infos Bruxelles(@Bruxelles_City) January 14, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

比利時布魯塞爾一名女子14日晚間準備搭乘地鐵時，在列車進站前一刻被人從後頭猛力推落鐵軌，所幸列車及時煞停，女子奇蹟從鬼門關前撿回一命。推人落軌的男子已被警方逮捕，犯案動機仍在調查中。

▲女子撿回一命。（圖／翻攝推特）

綜合「Sudinfo」及當地媒體報導，14日晚間7點40分左右，比利時首都布魯塞爾的羅吉爾地鐵站發生一起謀殺未遂事件，頭戴深紅色毛帽的女子站在月台禁止跨越線後等車，列車即將進站時她後方的黑色短袖上衣男子竟然向前跨出一步，一把將她推落鐵軌，但列車駕駛員反應機警，立刻啟動緊急剎車，最後列車成功在女子面前停下。

報導指出女子與列車司機後來被緊急送醫，但都沒有大礙，列車服務中斷30分鐘後才恢復。警方表示犯案過程全程被地鐵站內的監視錄影器錄下，該名年輕嫌犯在事發後逃跑，但很快被逮捕到案。