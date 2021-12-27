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格鬥冠軍稱新冠肺炎是「小病毒」拒就醫！　結果不到2周就病逝

▲▼比利時格鬥選手辛尼斯塔（Frederic sininistra）。（圖／翻攝自IG／fred_sinistra）

▲比利時格鬥選手辛尼斯塔（Frederic sininistra）。（圖／翻攝自IG／fred_sinistra）

記者張方瑀／綜合報導

比利時格鬥選手辛尼斯塔（Frederic sininistra）認為新冠肺炎只是一場騙局，疫苗也是政府用來欺騙民眾的陰謀，所以他在確診之後仍堅決不就醫，最後在家中依靠呼吸器維持生命，最終仍不幸病逝，享年41歲。

根據《每日郵報》報導，綽號「送葬者」的比利時格鬥選手辛尼斯塔在11月底時確診，卻堅決不願就醫，最後在教練威脅拒絕訓練之下，才到醫院進行治療。不過他12月初仍持續在社群網站發文表示，這根本就是種小病毒，他沒有時間浪費在這上面，甚至對於比賽被取消感到非常氣憤。

生涯保持39勝9負紀錄的辛尼斯塔，又被稱作「比利時最強壯男人」，而他也一直對新冠病毒保持懷疑態度，同時認為自己的年輕和健康狀態，能免於受到感染，甚至稱新冠病毒為「頭髮流感」（la grippe des cheveux），還抨擊政府的口罩、疫苗還有各種防疫封鎖政策。

辛尼斯塔病逝前，還在社群網站上傳了自己躺在加護病房的照片，當時他鼻子上還插著一根氧氣管，儘管有些呼吸困難，但他仍堅稱自己會好起來；最終辛尼斯塔仍不敵病毒，他的妻子在12月16日宣布他因新冠肺炎併發症導致心跳驟停病逝，享年41歲。

他的前教練帕沃內（Fabian Pavone）說，辛尼斯塔是個了不起的人，而他的死原本是可以避免的。

比利時目前有90％的民眾已接種完兩劑疫苗，隨著Omicron病毒疫情急速升溫，比利時則是從27日起實施新的防疫管制措施，下令電影院及音樂廳等文教娛樂場所歇業。

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