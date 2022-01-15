　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹北大遠百第2天！「恐怖人龍」一圈一圈排爆　網抖：中一個全掰

▲▼竹北大遠百第2天「人潮溢出現況曝」　網抖：勇者無敵。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

▲竹北大遠百第2天人潮一樣爆滿，目擊者抖：「要求神保佑了」。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

新冠Omicron變異株在台持續延燒，儘管感染者大多是輕症，強大的傳染力仍讓許多人擔心，深怕重回三級警戒惡夢。新竹縣首個大型百貨商場「竹北大遠百」14日開始試營運，吸引大量民眾前往朝聖，有網友15日路過發現，現場排起了相當恐怖的人龍，照片讓其他人紛紛驚呼「要求神保佑了」、「超級群聚唉」。

新竹縣第一座大型百貨商場「竹北大遠百」14日試營運，當天就吸引了許多民眾前往朝聖，有目擊者就說「竹北大遠百試營運，連進館都難啊，出乎意料的超級大群聚」。不料隔天（15日）假日人潮更進一步暴漲，場館外排起了相當恐怖的人龍，拍照的網友就驚呼「竹北大遠百人超多！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼竹北大遠百第2天「人潮溢出現況曝」　網抖：勇者無敵。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

▲新竹縣竹北大遠百14日試營運畫面。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

其他網友看了照片後表示，「這些人真的是不見棺材不掉淚」、「一輩子沒逛過百貨公司一樣」、「防疫期間，勇者無敵」、「天祐台灣」、「人龍若有人確診就慘了」「佩服這些人的勇氣」、「看到這些照片，真的傻眼，無法置信」、「一邊埋怨確診者到處跑，一邊自己去群聚」、「中一個全掰」、「求神保佑不會爆開了」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

 

►最保暖的外套是這種材質！

ET快訊
楊冪「黑色透視內衣」5秒片瘋傳！　網一看噴鼻血
整顆頭捲入起重機內　新莊宅配公司意外工人慘死
李嘉欣進加護病房搶命48小時　呼吸困難「4重要器官」被重創
輝瑞口服藥簽約買2萬劑　陳時中透露抵台時間
竹北大遠百第2天！「恐怖人龍」一圈一圈排爆　現場照片曝光
快訊／華運勞工跌落鷹架原因曝！1人搶救無效亡　還有人受困
他1年「甩肉近30kg」！爽擁嬌妻還有8辣妹搶嫁
百萬YouTuber確診新冠！自曝現況「頭像被大象壓」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

輝瑞口服藥簽約買2萬劑　陳時中透露抵台時間：不用等到3月

竹北大遠百第2天！「恐怖人龍」一圈一圈排爆　網抖：中一個全掰

快訊／西堤工讀生同學「宜蘭玩2天」足跡曝！曾到觀光工廠、諾貝爾奶凍

1922平台本期已75萬人搶約「名額剩不到1／3」　4廠牌最新數字曝

學雜費調漲制度化議題　教育部兩週內邀5大協進會商討

西堤48hrs內第二波感染！隔2天用餐也確診　恐怖「3天一輪」曝

直男錯發曖昧訊息　男上司秒讀「反丟球」！眾喊在一起…結局曝

今「入夜掉10度」剩1天放晴日！3大天氣系統夾擊　下周轉濕涼

公司新規定「請假扣年終」！他納悶：合理嗎　網揭辛酸1關鍵

好久沒發生的事！　醫示警「恐怖傳播2途徑」重現

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

貼心橘貓哥緊黏6個月大萌妹　堅持一起睡被踢打也不走❤

韓國妹穿緊身褲實況練深蹲 哥擋螢幕氣喊「別盯著她看」

比特犬勇敢捐血救毛孩同伴　乖巧躺診療台網狂讚：好棒

屁羊落寞盯屋內網心疼求情　一進屋地毯上大便還露跩臉

外送員「貼身過彎+闖紅燈左轉」　騎士傻眼狂唸網歪樓：實況主？

郝劭文直播帶貨！「5秒賣3500單」　賣櫻桃被嫌貴…溫柔回應網推爆

輝瑞口服藥簽約買2萬劑　陳時中透露抵台時間：不用等到3月

竹北大遠百第2天！「恐怖人龍」一圈一圈排爆　網抖：中一個全掰

快訊／西堤工讀生同學「宜蘭玩2天」足跡曝！曾到觀光工廠、諾貝爾奶凍

1922平台本期已75萬人搶約「名額剩不到1／3」　4廠牌最新數字曝

學雜費調漲制度化議題　教育部兩週內邀5大協進會商討

西堤48hrs內第二波感染！隔2天用餐也確診　恐怖「3天一輪」曝

直男錯發曖昧訊息　男上司秒讀「反丟球」！眾喊在一起…結局曝

今「入夜掉10度」剩1天放晴日！3大天氣系統夾擊　下周轉濕涼

公司新規定「請假扣年終」！他納悶：合理嗎　網揭辛酸1關鍵

好久沒發生的事！　醫示警「恐怖傳播2途徑」重現

Omicron攻入北京「患者曾看脫口秀」　陸網憂：冬奧倒數20天怎辦？

夜衝北宜兜風！他帶頭疑「過彎填海」4車撞成一團　車頭全毀

美CDC宣布最新防疫指南：盡量戴「最高防護」N95口罩

胡蘿蔔吃太多「皮膚真的會變黃」　原因曝光！不超過這量就OK

基隆攜手黑客青年策略競賽發表　用大數據打造「首都圈」願景

王心凌「極短裙」辣洩腿根！　首攻雄蛋甜撂台語寵粉

日本暢銷小說結合電競　新北市圖推多元跨域寒假閱讀

楊冪「黑色透視內衣」5秒片瘋傳！　網噴鼻血：這身材真的存在？

蓋樂威秀全能身手　台啤灌醉璞園穩居SBL龍頭

基隆暖暖韌性社區兵棋推演　提升在地自主防災能力

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

生活熱門新聞

預言本土病例下降！名醫：高峰已過

日月光辣妹「Turn口罩」正臉曝光　IG起底

周杰倫MV最正女主角？網認證「她」狂飄仙氣

快訊／西堤群聚驚傳再+3人確診

水逆來了！4星座逆風迎接超強運　「工作+桃花」飆升

快訊／桃園+6！西堤3顧客、3學生確診

Omicron個案「6成是喉嚨痛癢」

快訊／曾到宜蘭玩2天！西堤工讀生同學足跡曝光

即／桃園最新17處足跡曝光！　

Omicron難預測！　醫示警：和病毒共存「1族群會先倒下」

快訊／本土+6、境外增72

西堤尾牙25人染疫！醫：餐廳「這處」風險最高

桃園「所有國高中」取消畢業旅行

指揮中心有意跟「病毒共存」？　3政策現端倪

更多熱門

相關新聞

美CDC承認布口罩無效　促戴N95

美CDC承認布口罩無效　促戴N95

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天就各式各樣口罩闡明立場，終於承認美國民眾最常佩戴的布口罩，防護性不比外科等醫用口罩，敦促戴N95或KN95口罩以減少COVID-19傳播。

獨／莫德納需求量遠勝高端20倍　中央竟要北市加開高端門診

獨／莫德納需求量遠勝高端20倍　中央竟要北市加開高端門診

日本現首例Omicron死亡個案　已打2劑輝瑞

日本現首例Omicron死亡個案　已打2劑輝瑞

桃市府預估再採西堤餐廳500人　最新PCR結果出爐

桃市府預估再採西堤餐廳500人　最新PCR結果出爐

春節打疫苗注意！除夕到初三休息

春節打疫苗注意！除夕到初三休息

關鍵字：

竹北大遠百新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

男大生偷騎同學黃牌重機　失控自撞爆頭亡

百萬網美「性愛片瘋傳」曝悲慘身世！

「最美港姐」李嘉欣加護病房急救

清純女星遭逼下海拍片！拒演「慘被打斷肋骨」

預言本土病例下降！名醫：高峰已過

水逆來了！唐綺陽點名「4星座」首當其衝

買到好市多「地獄級雷物」　她氣奔退貨！

日月光辣妹「Turn口罩」正臉曝光　IG起底

新娘迎親跳熱舞　新郎暴怒推開：不娶了！

女友和阿嬤都失蹤　妹控學霸哥藏10多顆人齒

Keanna失控：對！我就是跟ØZI有什麼　發文掀關注

即／陳奕家屬含淚招魂　妹妹一次就聖筊

美CDC承認布口罩無效　促戴N95

周杰倫MV最正女主角？網認證「她」狂飄仙氣

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

更多

最夯影音

更多
大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫
台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

貼心橘貓哥緊黏6個月大萌妹　堅持一起睡被踢打也不走❤

貼心橘貓哥緊黏6個月大萌妹　堅持一起睡被踢打也不走❤

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面