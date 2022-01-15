竹北大遠百第2天！「恐怖人龍」一圈一圈排爆　網抖：中一個全掰

▲竹北大遠百第2天人潮一樣爆滿，目擊者抖：「要求神保佑了」。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

新冠Omicron變異株在台持續延燒，儘管感染者大多是輕症，強大的傳染力仍讓許多人擔心，深怕重回三級警戒惡夢。新竹縣首個大型百貨商場「竹北大遠百」14日開始試營運，吸引大量民眾前往朝聖，有網友15日路過發現，現場排起了相當恐怖的人龍，照片讓其他人紛紛驚呼「要求神保佑了」、「超級群聚唉」。

新竹縣第一座大型百貨商場「竹北大遠百」14日試營運，當天就吸引了許多民眾前往朝聖，有目擊者就說「竹北大遠百試營運，連進館都難啊，出乎意料的超級大群聚」。不料隔天（15日）假日人潮更進一步暴漲，場館外排起了相當恐怖的人龍，拍照的網友就驚呼「竹北大遠百人超多！」

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▲新竹縣竹北大遠百14日試營運畫面。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

其他網友看了照片後表示，「這些人真的是不見棺材不掉淚」、「一輩子沒逛過百貨公司一樣」、「防疫期間，勇者無敵」、「天祐台灣」、「人龍若有人確診就慘了」「佩服這些人的勇氣」、「看到這些照片，真的傻眼，無法置信」、「一邊埋怨確診者到處跑，一邊自己去群聚」、「中一個全掰」、「求神保佑不會爆開了」。

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