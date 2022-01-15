　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

冬奧倒數20天「北京突爆1陽性」　居民憂「天津Omicron殺來」

▲天津市防護人員對境外人員隔離點進行消毒作業。（圖／CFP）

▲北京爆1例陽性，許多人擔憂與天津的Omicron疫情有關聯。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京市海淀區15日上午接獲第三方檢測機構報告1例新冠陽性案例，官方已立即涉及區域採取管控措施，並安排相關人員接受核酸檢測。由於北京冬奧將於2月初登場，鄰近的天津也還在對抗Omicron疫情，許多北京網友都非常擔憂，希望這一起案例能順利解決，不要再擴散。

北京市海淀區疾病預防控制中心表示，15日上午9時50分接第三方檢測機構報告1例新型冠狀病毒肺炎核酸檢測初篩陽性，「海淀區已第一時間啓動應急響應，對相關人員涉及活動軌跡區域採取管控措施，立即開展流調排查和相關區域人員核酸檢測，對涉及的外環境進行消殺。」

▼北京冬奧2月初就要舉行，官方近期一直實行最嚴格防疫措施。（圖／CFP）

▲▼2022北京冬奧。（圖／CFP）

海淀疾病預防中心指出，同日下午4時，經市、區疾控中心復核結果仍為陽性，該陽性人員住所為海淀區上地街道農大南路博雅西園，工作單位所在地為海淀街道海淀新技術大廈。

海淀疾病預防中心強調，下一步，海淀區將加快流調溯源，快速排查風險人員，嚴格落實各項管控措施。

天津日前才爆發Omicron疫情，且爆發前有大量人口前往北京，因此海淀的陽性案例爆出之後，許多北京網友都感到相當緊張，擔心傳染力強大的Omicron變種病毒入侵北京，甚至影響到將於2月初舉行的北京冬奧，「冬奧剩下3周了，拜託穩住！」「再半個月要過年了，難道今年又回不了家嗎？」「北京這麼嚴格了還能有？拜託不要擴散啊！」「希望不要是天津的奧密克戎（Omicron），傳染力太強了。」

北京市官方也非常重視此案例，根據《新京報》報導，北京市官方15日晚間8點將舉行疫情防控新聞發佈會，介紹相關情況。

▲北京冬奧志願者,冬奧。（圖／CFP）

►最保暖的外套是這種材質！

ET快訊
快訊／Toyz遭經紀人爆料詐賭　被抓包遭索賠600萬
快訊／華運倉儲9工人摔落鷹架受困！1人搶救無效亡
快訊／西堤工讀生同學「宜蘭玩2天」　足跡曝光
沒錢為女兒買零食　女星自責坐捷運站「崩潰大哭」
By2捲王力宏婚變　粉絲獻關心遭「已讀不回」心碎脫飯
高雄華運倉儲「鷹架倒塌」！9工人摔下1人命危　救援畫面曝
吃一蘭免排隊！趙正平曝「特殊潛規則」　網：貧窮限制想像
1922平台本期「名額剩不到1／3」　4廠牌最新數字曝
騎車外套怎選？內行秒推「平價服飾天王」：超保暖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

冬奧倒數20天「北京突爆1陽性」　居民憂「天津Omicron殺來」

英軍情五處示警中共代理人滲透議會　陸外交部：可能007看多了

習近平：政法工作要維護國家社會安定　迎接20大召開

Delta+Omicron「雙變種夾擊」　陸官方：春節防疫形勢嚴峻

港專家：塑膠隔板「心理作用大於一切」　Omicron主要靠空氣傳播

陸屈臣氏賣0.01元面膜不交貨　還在直播上罵消費者「瘋狗」

澳門博彩法草案將送審議　「最多發放6張賭牌」期限不可超過10年

Omicron15天攻進陸4省5城　珠海「一夜爆7陽性」澳門口岸人流腰斬

Omicron進攻上海　大學生逃亡影片曝！傳緊急清空校園趕人

百萬網紅淫片瘋傳！從小被父猥褻　欠債2600萬「只能用身體還」

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

貼心橘貓哥緊黏6個月大萌妹　堅持一起睡被踢打也不走❤

比特犬勇敢捐血救毛孩同伴　乖巧躺診療台網狂讚：好棒

韓國妹穿緊身褲實況練深蹲 哥擋螢幕氣喊「別盯著她看」

外送員「貼身過彎+闖紅燈左轉」　騎士傻眼狂唸網歪樓：實況主？

屁羊落寞盯屋內網心疼求情　一進屋地毯上大便還露跩臉

郝劭文直播帶貨！「5秒賣3500單」　賣櫻桃被嫌貴…溫柔回應網推爆

冬奧倒數20天「北京突爆1陽性」　居民憂「天津Omicron殺來」

英軍情五處示警中共代理人滲透議會　陸外交部：可能007看多了

習近平：政法工作要維護國家社會安定　迎接20大召開

Delta+Omicron「雙變種夾擊」　陸官方：春節防疫形勢嚴峻

港專家：塑膠隔板「心理作用大於一切」　Omicron主要靠空氣傳播

陸屈臣氏賣0.01元面膜不交貨　還在直播上罵消費者「瘋狗」

澳門博彩法草案將送審議　「最多發放6張賭牌」期限不可超過10年

Omicron15天攻進陸4省5城　珠海「一夜爆7陽性」澳門口岸人流腰斬

Omicron進攻上海　大學生逃亡影片曝！傳緊急清空校園趕人

百萬網紅淫片瘋傳！從小被父猥褻　欠債2600萬「只能用身體還」

温嵐爆曾遭歧視「被笑是番仔」　痛揭兒時傷疤：從唱歌建立自信

鳳梨首錄《飢餓遊戲》遭酸！連主持人都被攻擊「level很低」高EQ反諷

解放懶女孩雙手！「美妝蛋洗衣機」超迷你、倒卸妝水就能清洗　

九太末節三分雨擊潰裕隆　洋將杰倫29分15籃板強攻

《邪惡與瘋狂》累炸還要重拍？李棟旭嚇瘋拒絕：我會把片酬還回去

林俊吉轟24分力壓高國豪　夢想家退攻城獅成龍頭

快訊／華運倉儲21工人摔落鷹架受困！1人送醫搶救無效亡

快訊／Toyz遭經紀人爆料夥同女友詐賭丁特…被抓包遭索賠600萬

特攻主場復仇蔣淯安絕殺　林秉聖：這一勝幫助很大

快訊／西堤工讀生同學「宜蘭玩2天」足跡曝！曾到觀光工廠、諾貝爾奶凍

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

大陸熱門新聞

新娘迎親跳熱舞　新郎暴怒推開：不娶了！

百萬網紅淫片瘋傳　欠債2600萬「只能用身體還」

他花868萬買保險後身亡！保險公司只賠868元

給乞丐130元！她反收430萬「報恩」

Omicron進攻上海　大學生逃亡影片曝

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

19歲正妹不吃主食瘦到27公斤！昏死送ICU搶命

陸電影《張之洞》上映僅2人買票　票房390元

9歲童遭同學撞倒腦死器捐救7人　父：她生前說原諒同學

國小校長把全校女生當後宮性侵　女孩忍14年長大復仇

Omicron15天侵陸4省5城　珠海一夜爆7陽性

正妹叫計程車掛滿招魂吊飾嚇死：還放鬼片

中3000萬彩券秒花光　他靠「7張卡」再吸2億

名校女大生為愛遠嫁非洲！8年後逃回國現況曝

更多熱門

相關新聞

美CDC承認布口罩無效　促戴N95

美CDC承認布口罩無效　促戴N95

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天就各式各樣口罩闡明立場，終於承認美國民眾最常佩戴的布口罩，防護性不比外科等醫用口罩，敦促戴N95或KN95口罩以減少COVID-19傳播。

關切人權　丹麥荷蘭不派官員赴北京冬奧

關切人權　丹麥荷蘭不派官員赴北京冬奧

雙變種病毒夾擊！陸官方：防疫形勢嚴峻

雙變種病毒夾擊！陸官方：防疫形勢嚴峻

味嗅覺不再喪失！英研究：8成Omicron症狀

味嗅覺不再喪失！英研究：8成Omicron症狀

Omicron個案「6成是喉嚨痛癢」

Omicron個案「6成是喉嚨痛癢」

關鍵字：

冬奧北京Omicron天津

讀者迴響

熱門新聞

百萬網美「性愛片瘋傳」曝悲慘身世！

男大生偷騎同學黃牌重機　失控自撞爆頭亡

「最美港姐」李嘉欣加護病房急救

預言本土病例下降！名醫：高峰已過

清純女星遭逼下海拍片！拒演「慘被打斷肋骨」

水逆來了！唐綺陽點名「4星座」首當其衝

買到好市多「地獄級雷物」　她氣奔退貨！

日月光辣妹「Turn口罩」正臉曝光　IG起底

女友和阿嬤都失蹤　妹控學霸哥藏10多顆人齒

新娘迎親跳熱舞　新郎暴怒推開：不娶了！

Keanna失控：對！我就是跟ØZI有什麼　發文掀關注

周杰倫MV最正女主角？網認證「她」狂飄仙氣

即／陳奕家屬含淚招魂　妹妹一次就聖筊

女生不在意男生開TOYOTA或雙B

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

更多

最夯影音

更多
大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫
台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

貼心橘貓哥緊黏6個月大萌妹　堅持一起睡被踢打也不走❤

貼心橘貓哥緊黏6個月大萌妹　堅持一起睡被踢打也不走❤

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面