冬奧倒數20天「北京突爆1陽性」　居民憂「天津Omicron殺來」

▲北京爆1例陽性，許多人擔憂與天津的Omicron疫情有關聯。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京市海淀區15日上午接獲第三方檢測機構報告1例新冠陽性案例，官方已立即涉及區域採取管控措施，並安排相關人員接受核酸檢測。由於北京冬奧將於2月初登場，鄰近的天津也還在對抗Omicron疫情，許多北京網友都非常擔憂，希望這一起案例能順利解決，不要再擴散。

北京市海淀區疾病預防控制中心表示，15日上午9時50分接第三方檢測機構報告1例新型冠狀病毒肺炎核酸檢測初篩陽性，「海淀區已第一時間啓動應急響應，對相關人員涉及活動軌跡區域採取管控措施，立即開展流調排查和相關區域人員核酸檢測，對涉及的外環境進行消殺。」

▼北京冬奧2月初就要舉行，官方近期一直實行最嚴格防疫措施。（圖／CFP）



海淀疾病預防中心指出，同日下午4時，經市、區疾控中心復核結果仍為陽性，該陽性人員住所為海淀區上地街道農大南路博雅西園，工作單位所在地為海淀街道海淀新技術大廈。

海淀疾病預防中心強調，下一步，海淀區將加快流調溯源，快速排查風險人員，嚴格落實各項管控措施。

天津日前才爆發Omicron疫情，且爆發前有大量人口前往北京，因此海淀的陽性案例爆出之後，許多北京網友都感到相當緊張，擔心傳染力強大的Omicron變種病毒入侵北京，甚至影響到將於2月初舉行的北京冬奧，「冬奧剩下3周了，拜託穩住！」「再半個月要過年了，難道今年又回不了家嗎？」「北京這麼嚴格了還能有？拜託不要擴散啊！」「希望不要是天津的奧密克戎（Omicron），傳染力太強了。」

北京市官方也非常重視此案例，根據《新京報》報導，北京市官方15日晚間8點將舉行疫情防控新聞發佈會，介紹相關情況。