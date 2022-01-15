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關切中國人權　丹麥、荷蘭宣布「不派官員」赴北京冬奧

▲▼北京冬奧會將於2022年2月4日開幕。（圖／路透）

▲北京冬奧會將於2022年2月4日開幕。（圖／路透）

文／中央社哥本哈根、海牙14日綜合外電報導

歐盟國家對是否抵制北京冬奧未達共識，丹麥和荷蘭今天分別宣布不派外交官員赴北京冬奧。丹麥直言是因中國人權問題，荷蘭則說因防疫限制無法與中方就人權議題會談。

《路透社》報導，丹麥外交部長庫服特（Jeppe Kofod）今天表示，「眾所皆知丹麥方面非常關切中國人權狀況。政府已決定，我們（外交官員）不出席北京冬奧。」

歐洲聯盟本週在法國布勒斯特（Brest）召開非正式會議，對出席北京冬奧一事未達成共同立場。美國去年底決定抵制北京冬奧，以抗議中國人權紀錄不佳。隨後澳洲、英國、加拿大和日本也跟進。

《法新社》報導，荷蘭今天也宣布不派外交代表出席北京冬奧，但官員堅稱此舉與美、加、澳、英宣布的那種政治抵制不同。

荷蘭外交部發言人坎柏曼（Frits Kemperman）告訴法新社，「我們認為嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施將令人難以在中國開會，與東道主舉行實質雙邊會議。」「我們本可在這些會議中提出對人權狀況的擔憂；在荷蘭看來，本應與（北京）有關當局就有意義的層面會談，因此這是政府決定不派官方代表團的原因。」

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