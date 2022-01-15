Omicron個案「6成是喉嚨痛癢」　羅一鈞：症狀輕微到沒有警覺

記者張乃文／台北報導

全球目前主要流行的新冠病毒株為Omicron，不過目前所了解的個案中，大部分皆為輕症或無症狀，且以未施打疫苗的小朋友也都是輕症或無症狀為主。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，因為症狀輕微到不一定有警覺，確診者通常都是後續疫調才回想起來，同時也提醒大家，只要有足跡或接觸史，即便很輕微、若有似無，也要提高警覺，才能及早發現。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞 。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞今在疫情記者會上說明染疫者的情況。他指出，目前確診的兒童患者並不算多，專責病房也都有兒科醫師照顧會診，小朋友的症狀方面，大部分皆是無症狀或是輕症，因此照顧起來並不複雜，只是需要家人一起協助，另外，心理支持層面等也有支援需求，因此除了兒科外，也有社工等提供協助。

關於國內染Omicron個案的狀況，羅一鈞提到，目前前50例的出院患者，以成人為主，從發病到解隔離中位數為12天，可達到兩次Ct值大於等於30，住院時間則落在10至14天左右。其中，以喉嚨痛算常見症狀，以銀行群聚指標案17630傳染的個案來說，有13人出現症狀，喉嚨痛、癢佔11位，但採檢前不一定會認為有症狀。

羅一鈞解釋，他們也是在疫調時，才回想到自己有相關的狀況，因此這症狀是輕微到不一定有警覺心。藉此也要提醒大家，如果有足跡或接觸史，即便很輕微、若有似無的情況就要提高警覺，可提早發現個案。

不過，羅一鈞也說，並非每個個案都會有喉嚨痛的狀況，也有4成是沒有喉嚨痛、發燒，因此也不能完全把喉嚨痛當作Omicron的指標，就像感冒般，有些人就是會以流鼻水、鼻塞為主。